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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram हुआ ठप! लॉगिन नहीं हो रहा, फीड भी बंद, क्या आपके साथ भी हो रहीं ये समस्या?

Instagram हुआ ठप! लॉगिन नहीं हो रहा, फीड भी बंद, क्या आपके साथ भी हो रहीं ये समस्या?

Instagram Down: आज कुछ समय के लिए Instagram ने भारत के कई यूजर्स को परेशानी में डाल दिया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Mar 2026 02:45 PM (IST)
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Instagram Down: आज कुछ समय के लिए Instagram ने भारत के कई यूजर्स को परेशानी में डाल दिया. कई लोगों ने शिकायत की कि वे ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे और न ही फीड, स्टोरी या Reels सही से लोड हो रहे थे. Downdetector पर भी इस दौरान बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गईं. हालांकि राहत की बात यह रही कि यह समस्या ज्यादा देर तक नहीं चली और धीरे-धीरे सेवाएं सामान्य होने लगीं.

किन शहरों में ज्यादा असर देखा गया?

इस तकनीकी गड़बड़ी का असर खासतौर पर बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिला. New Delhi, Mumbai, Bengaluru और Pune जैसे शहरों से सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आईं. इन जगहों पर यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई जिसके बाद कई लोगों ने अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर साझा की.

यूजर्स ने यहां जताई नाराजगी

जब Instagram काम नहीं कर रहा था तो यूजर्स ने अपनी बात रखने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा लिया. खासकर X (पहले Twitter) पर लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में पोस्ट किया तो कुछ ने कंपनी से जवाब मांगा.

अब क्या है स्थिति?

फिलहाल ज्यादातर यूजर्स के लिए ऐप फिर से सामान्य रूप से काम करने लगा है. हालांकि Meta की तरफ से अभी तक इस समस्या के कारण को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर यह गड़बड़ी क्यों हुई.

क्यों होती हैं ऐसी समस्याएं?

इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कभी-कभी तकनीकी दिक्कतें आना आम बात है. सर्वर में हल्की समस्या या किसी अपडेट के दौरान भी ऐसी गड़बड़ी हो सकती है खासकर उन इलाकों में जहां यूजर्स की संख्या ज्यादा होती है.

अगर आपके फोन में अभी भी Instagram ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऐप को अपडेट करना या कैश क्लियर करना मददगार हो सकता है. यह छोटी-छोटी समस्याओं को ठीक करने का आसान तरीका है.

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Published at : 27 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
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