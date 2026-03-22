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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर बदल जाएगा चैट करने का तरीका! अब 15 मिनट में खुद गायब हो जाएंगे मैसेज, जानिए क्या है ये नया फीचर

WhatsApp पर बदल जाएगा चैट करने का तरीका! अब 15 मिनट में खुद गायब हो जाएंगे मैसेज, जानिए क्या है ये नया फीचर

Whatsapp New Feature: WhatsApp जल्द ही एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जो आपकी चैटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Mar 2026 04:01 PM (IST)
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Whatsapp New Feature: WhatsApp जल्द ही एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जो आपकी चैटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. खबरों के मुताबिक, कंपनी एक नए प्राइवेसी फीचर पर काम कर रही है जिसमें मैसेज पढ़े जाने के कुछ ही मिनट बाद अपने आप गायब हो जाएंगे. यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो अपनी निजी बातचीत को ज्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं.

After Reading फीचर क्या करेगा खास?

बताया जा रहा है कि इस नए फीचर को After Reading नाम दिया गया है. इसका मतलब है कि जैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपका मैसेज पढ़ेगा, कुछ समय बाद वह अपने आप डिलीट हो जाएगा. मौजूदा disappearing messages फीचर में मैसेज 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन बाद हटते हैं लेकिन यह नया अपडेट उससे कहीं ज्यादा तेज और एडवांस होगा.

15 मिनट में गायब हो जाएगा मैसेज

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फीचर के तहत पढ़े जाने के लगभग 15 मिनट के भीतर मैसेज अपने आप हट सकता है. वहीं अगर मैसेज खोला ही नहीं गया तो वह 24 घंटे के अंदर अपने आप डिलीट हो सकता है. खास बात यह है कि यह फीचर तब भी काम करेगा जब आपने read receipts यानी ब्लू टिक बंद कर रखे हों.

संवेदनशील जानकारी के लिए होगा फायदेमंद

यह फीचर उन स्थितियों में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है जब आपको किसी को अस्थायी जानकारी भेजनी हो. जैसे OTP, पासवर्ड या कोई निजी डिटेल ये सब बिना किसी निशान के कुछ ही समय में हट जाएंगे. इससे न सिर्फ चैट साफ-सुथरी रहेगी बल्कि डेटा लीक का खतरा भी कम हो सकता है.

अभी टेस्टिंग में, लॉन्च बाकी

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है और कुछ यूजर्स ने इसे एंड्रॉयड के बीटा वर्जन में देखा है. कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. माना जा रहा है कि इसे पूरी तरह तैयार करने के बाद आने वाले अपडेट्स में रोलआउट किया जा सकता है.

इस्तेमाल में रखें सावधानी

हालांकि यह फीचर प्राइवेसी को मजबूत करेगा लेकिन पूरी तरह सुरक्षित कहना भी सही नहीं होगा. कोई भी यूजर मैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकता है या उसे कॉपी कर सकता है. इसलिए इस फीचर का इस्तेमाल समझदारी से करना जरूरी होगा.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 22 Mar 2026 04:01 PM (IST)
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