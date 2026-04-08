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Induction Vs Electric Cooktop: आज के समय में महंगे होते LPG सिलेंडर और बढ़ती बिजली सुविधाओं के बीच लोग गैस के विकल्प तलाश रहे हैं. ऐसे में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक स्टोव दो बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आए हैं. लेकिन सवाल यही है कि आखिर दोनों में से कौन बेहतर है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

इंडक्शन क्या होता है?

इंडक्शन मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसमें सीधे बर्तन को गर्म किया जाता है जिससे खाना जल्दी पकता है. इसके लिए खास तरह के इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तन जरूरी होते हैं. यह बिजली की कम खपत करता है और काफी सेफ भी माना जाता है.

इलेक्ट्रिक कुकटॉप कैसे काम करता है?

इलेक्ट्रिक कुकटॉप में हीटिंग एलिमेंट होता है जो पहले गर्म होता है फिर उस पर रखा बर्तन गर्म होता है. यानी इसमें खाना बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. इसमें किसी खास बर्तन की जरूरत नहीं होती आप सामान्य कुकवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

कौन है ज्यादा तेज और किफायती?

अगर स्पीड की बात करें तो इंडक्शन इलेक्ट्रिक कुकटॉप से काफी तेज होता है. यह सीधे बर्तन को गर्म करता है जिससे समय और बिजली दोनों की बचत होती है. वहीं इलेक्ट्रिक कुकटॉप धीरे-धीरे गर्म होता है इसलिए बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है.

बिजली की खपत और खर्च

इंडक्शन आमतौर पर कम बिजली में बेहतर प्रदर्शन देता है जबकि इलेक्ट्रिक कुकटॉप में हीट लॉस ज्यादा होता है. इसलिए लंबे समय में इंडक्शन ज्यादा किफायती साबित हो सकता है. इंडक्शन में ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, ऑटो कट जैसे फीचर्स होते हैं जिससे यह ज्यादा सुरक्षित बनता है. वहीं इलेक्ट्रिक कुकटॉप इस्तेमाल में आसान जरूर है लेकिन इसकी सतह काफी गर्म हो जाती है जिससे जलने का खतरा रहता है.

किसे खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप जल्दी खाना बनाना चाहते हैं बिजली की बचत करना चाहते हैं और ज्यादा सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं तो इंडक्शन आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. लेकिन अगर आपके पास पहले से सामान्य बर्तन हैं और आप उन्हें ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक कुकटॉप भी एक ठीक विकल्प हो सकता है.

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