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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 20261st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम

1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम

IPL 2026 DC vs GT Match 14 1st Innings: गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 210 रन बनाए.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Apr 2026 09:27 PM (IST)
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IPL 2026 DC vs GT Match 14 1st Innings Highlights: आईपीएल 2026 के 14वें लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन बोर्ड पर लगाए. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में गुजरात के लिए कप्तान शभमन गिल ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 45 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 70 रन स्कोर किए. दिल्ली  लिए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए.

गुजरात के लिए गिल के अलावा जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं. सुंदर ने 32  गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन स्कोर किए. बटलर ने 27 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए. इस मैच में बटलर ने टी20 करियर में 600 छक्कों का आंकड़ा भी छुआ

गुजरात की खराब शुरुआत

मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी गुजरात की शुरुआत खराब रही. टीम ने पहला विकेट 2.1 ओवर में सिर्फ 19 रन के स्कोर पर गंवा दिया. पहला विकेट साई सुदर्शन का गिरा, जिन्होंने 12 रनों की पारी खेली. 

बटलर की धमाकेदार पारी ने किया कमाल 

पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद जोस बटलर ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 60 रनों की साझेदारी की. इसमें बटलर ने 57 रन बनाए, जबकि गिल के सिर्फ 07 रन शामिल रहे थे. इस पार्टनरशिप का अंत बटलर के विकेट के साथ हुआ. गुजरात को दूसरा झटका 7.3 ओवर में 79 रन पर लगा. 

फिर तीसरे विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर ने 59 गेंदों में 104 रनों की साझेदारी कर टीम को बड़े टोटल तक पहुंचाने में मदद की. यह साझेदारी कप्तान गिल के विकेट से हुई. गुजरात का तीसरा विकेट 17.3 ओवर में 183 रन के स्कोर पर लगा.

इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 12 गेंदों में 22 रनों की साझेदारी की, जिसका अंत सुंदर के विकेट के साथ हुआ. यह गुजरात का चौथा विकेट रहा, जो 19.3 ओवर में 205 रन पर गिरा. फिर अंत में ग्लेन फिलिप्स और राहुल तेवतिया ने पांचवें विकेट के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की नाबाद साझेदारी की. फिलिप्ल ने 14* रन और तेवतिया ने 1* रन बनाया.

 

यह भ पढ़ें: जोस बटलर ने रचा इतिहास, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड; पूरे किए 600 छक्के

Published at : 08 Apr 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Jos Buttler Washington Sundar DC Vs GT SHUBMAN GILL IPL 2026
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