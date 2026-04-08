'धुरंधर 2' में Gaurav Gera को कैसे मिला आलम भाई का रोल? खुद बताया दिलचस्प किस्सा

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' 19 माई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और ये पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. सोशल मीडिया पर फिल्म की स्टार कास्ट की भी खूब तारीफ हो रही हैं. फिल्म में मोहम्मद आलम का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा भी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में गौरव ने खुलासा किया कि आखिर उन्हें 'धुरंधर' में आलम भाई का रोल कैसे मिला.

गौरव गेरा ने फिल्म में निभाया ये किरदार

गौरव ने इस फिल्म में मोहम्मद आलम नाम के एक भारतीय खुफिया एजेंट का किरदार निभाया है, जो कराची के ल्यारी में जूस बेचने की आड़ में अंडरकवर मिशन पर हैं. 'धुरंधर 2' में एक सीन आता है, जहां पिंडा की मौत का इल्जाम (रणवीर सिंह) आलम को अपने सिर लेना पड़ता है.

'जिस सीन के लिए दिया ऑडिशन, वही निकला सबसे जरूरी'

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में गौरव गेरा ने कहा, 'मेरा उसी इंटेंस और भारी सीन के लिए ऑडिशन हुआ था. मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस बुलाया गया था और ये सीन परफॉर्म करने के लिए कहा गया. तो ऐसा नहीं था कि ये सीन मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग था.' बता दें कि इस सीन में आलम भाई, हमजा को इस बात के लिए मनाते हैं कि वो पिंडा की मौत का इल्जाम खुद पर ले लें.

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गौरव ने आगे कहा, 'जब बाद में नैरेशन हुआ, तो मैं समझ गया था कि इस सीन को कहां रखा जाएगा. ऐसा कुछ मेरे लिए शॉकिंग नहीं था. मुझे पता था कि ये ऐसा रोल है, जिसे पसंद किया जाएगा और हमजा का एक मात्र सपोर्ट होगा, जिसे सबकुछ पता होगा. तो मैं जानता था कि ये एक स्पेशल रोल है. जिस सीन के लिए दिया ऑडिशन, वही सबसे जरूरी सीन निकला.'

'धुरंधर 2' का कलेक्शन

फिल्म रिलीज होने के बाद गौरव का किरदार दर्शकों का फेवरट बन गया. उनके बोलने के अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया. उनका डायलॉग 'डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा...' सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. बता दें कि 'धुरंधर 2' ने अब तक दुनियाभर में 1,640 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है.