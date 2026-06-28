क्या Ethernet Cable और LAN Cable में होता है फर्क? 90% लोग आज भी हैं कन्फ्यूज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Ethernet केबल LAN नेटवर्क स्थापित करने का माध्यम है।

Ethernet Vs LAN Cable: आज इंटरनेट लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. अब लोगों को इंटरनेट के बिना एक सेकेंड भी रहना मुश्किल लगता है. घर से लेकर ऑफिस तक इंटरनेट की जरुरत आज हम जगह पर है. अब अक्सर देखा गया है कि जब वायर्ड इंटरनेट की बात होती है तो Ethernet Cable और LAN Cable जैसे शब्द अक्सर सुनने को मिल जाते हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग इन्हें एक ही मानते हैं तो कुछ को लगता है दोनों में कुछ अंतर है. आइए समझते हैं कि दोनों में आखिर क्या है अंतर.

क्या होती है Ethernet Cable?

जानकारी के अनुसार, Ethernet Cable एक फिजिकल नेटवर्क केबल होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट टीवी और राउटर जैसे डिवाइस को एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी से भेजने के लिए किया जाता है. बता दें कि Cat5e, Cat6, Cat6a और Cat7 जैसी केबलें Ethernet Cable की ही अलग-अलग कैटेगरी हैं.

क्या होती हैं LAN Cable?

वहीं, लैन केबल की बात करें तो LAN का पूरा नाम Local Area Network होता है. दरअसल, ये कोई केबल नहीं बल्कि एक नेटवर्क होता है जो एक लिमिटेड एरिया जैसे घर, ऑफिस या स्कूलों में कई डिवाइसेज को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है. दरअसल, LAN बनाने के लिए जिस केबल का इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग उसे ही LAN केबल का नाम दे देते हैं. इसीलिए LAN कोई केबल नहीं बल्कि एक नेटवर्क होता है जो कई डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है.

क्या है दोनों में अंतर

दोनों में अंतर की बात करें तो Ethernet एक केबल और नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है. वहीं, दूसरी ओर, LAN एक नेटवर्क है जो डिवाइसेज को कनेक्ट करने का काम करता है. आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि Ethernet Cable एक तरीका है जिसकी मदद से LAN को सेटअप किया जाता है.

कौन-सी Ethernet Cable खरीदनी चाहिए?

अगर आप अपने लिए एक नया इंटरनेट कनेक्शन लगवाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि आपके लिए Cat6 या Cat6a केबल एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाई-स्पीड इंटरनेट, ऑनलाइन गेमिंग, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग और बड़े डेटा ट्रांसफर के लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती हैं. हालांकि, आप अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरे केबल का भी चयन कर सकते हैं.

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