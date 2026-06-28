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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या Ethernet Cable और LAN Cable में होता है फर्क? 90% लोग आज भी हैं कन्फ्यूज

क्या Ethernet Cable और LAN Cable में होता है फर्क? 90% लोग आज भी हैं कन्फ्यूज

Ethernet Vs LAN Cable: इसका इस्तेमाल डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी से भेजने के लिए किया जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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  • Ethernet केबल LAN नेटवर्क स्थापित करने का माध्यम है।

Ethernet Vs LAN Cable: आज इंटरनेट लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. अब लोगों को इंटरनेट के बिना एक सेकेंड भी रहना मुश्किल लगता है. घर से लेकर ऑफिस तक इंटरनेट की जरुरत आज हम जगह पर है. अब अक्सर देखा गया है कि जब वायर्ड इंटरनेट की बात होती है तो Ethernet Cable और LAN Cable जैसे शब्द अक्सर सुनने को मिल जाते हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग इन्हें एक ही मानते हैं तो कुछ को लगता है दोनों में कुछ अंतर है. आइए समझते हैं कि दोनों में आखिर क्या है अंतर.

क्या होती है Ethernet Cable?

जानकारी के अनुसार, Ethernet Cable एक फिजिकल नेटवर्क केबल होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट टीवी और राउटर जैसे डिवाइस को एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी से भेजने के लिए किया जाता है. बता दें कि Cat5e, Cat6, Cat6a और Cat7 जैसी केबलें Ethernet Cable की ही अलग-अलग कैटेगरी हैं.

क्या होती हैं LAN Cable?

वहीं, लैन केबल की बात करें तो LAN का पूरा नाम Local Area Network होता है. दरअसल, ये कोई केबल नहीं बल्कि एक नेटवर्क होता है जो एक लिमिटेड एरिया जैसे घर, ऑफिस या स्कूलों में कई डिवाइसेज को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है. दरअसल, LAN बनाने के लिए जिस केबल का इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग उसे ही LAN केबल का नाम दे देते हैं. इसीलिए LAN कोई केबल नहीं बल्कि एक नेटवर्क होता है जो कई डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है.

क्या है दोनों में अंतर

दोनों में अंतर की बात करें तो Ethernet एक केबल और नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है. वहीं, दूसरी ओर, LAN एक नेटवर्क है जो डिवाइसेज को कनेक्ट करने का काम करता है. आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि Ethernet Cable एक तरीका है जिसकी मदद से LAN को सेटअप किया जाता है.

कौन-सी Ethernet Cable खरीदनी चाहिए?

अगर आप अपने लिए एक नया इंटरनेट कनेक्शन लगवाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि आपके लिए Cat6 या Cat6a केबल एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाई-स्पीड इंटरनेट, ऑनलाइन गेमिंग, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग और बड़े डेटा ट्रांसफर के लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती हैं. हालांकि, आप अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरे केबल का भी चयन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Jun 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Ethernet Cable LAN
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