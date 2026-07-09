बरसो रे मेघा! दिल्ली-NCR में रात से हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव; IMD की चेतावनी जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली-एनसीआर में बारिश से गर्मी कम हुई, पर जलभराव बढ़ा.

मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया.

10 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना.

अगले दो दिन तापमान स्थिर, फिर तीन-चार डिग्री वृद्धि संभव.

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (9 जुलाई) को तड़के सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी भरी उमस से बड़ी राहत मिली है और तापमान में भी 5-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम ठंडा और ताजगी से भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुनिरका जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी में दिन भर भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.

IMD ने 10 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. IMD के अनुसार, बुधवार (8 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

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#WATCH | Delhi | Heavy rain lashes parts of the National Capital, causing waterlogging in several areas. Visuals from Munirka. pic.twitter.com/wqx2dIvjCp — ANI (@ANI) July 9, 2026

पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई. इस दौरान दिल्ली के अधिकतम तापमान में 6-8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 84 प्रतिशत दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में बुधवार सुबह 8:30 बजे तक 14.2 मिमी और शाम 5:30 बजे तक 26 मिमी अतिरिक्त बाारिश दर्ज की गई है.

आज पूरे दिन होगी झमाझम बारिश

IMD के अनुसार, आज गुरुवार (9 जुलाई) को शहर में पूरे दिन रुक-रुक कर झमाझम बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज पूरे दिन आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान गरज-चमक, बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा तक जा सकती है.

अगले 2 दिनों तक कैसा रहे मौसम?

विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों तक दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. रात के समय शहर के अधिकतर इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी/बिजली कड़कने और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. इसके बाद के 24 घंटों में कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है.

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