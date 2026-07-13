iPhone में बार-बार Flash Light Blink से हो गए हैं परेशान? जानिए इसे बंद करने का ये आसान तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लगातार फ्लैश चमकना पढ़ाई या मीटिंग में एकाग्रता भंग कर सकता है।

iPhone Tips: एप्पल आईफोन आज के समय लोगों को खूब पसंद आने वाला डिवाइस बन चुका है. iPhone को खासतौर पर युवाओं को खूब पसंद आता है. साथ ही आईफोन में यूजर्स को कई सारे बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं. बता दें कि आईफोन में बार-बार नोटिफिकेशन आने पर कैमरे के पास मौजूद LED फ्लैश चमकने लगता है. इस फीचर से कई बार लोगों को काफी परेशान होती है. अगर आप भी बार-बार लाइट जलने से परेशान हैं तो आज हम आपको एक आसान तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से इसे बंद किया जा सकता है.

क्या है ये फीचर

आपको बता दें कि iPhone में Flash for Alerts एक्सेसिबिलिटी फीचर मिलता है. इस फीचर का मकसद ऐसे यूजर्स की मदद करना है जिन्हें नोटिफिकेशन जल्दी सुनाई नहीं देता है या फिर वह किसी व्यस्त जगह पर काम करते हैं. इसके अलावा जब ये फीचर ऑन होता है तो आईफोन में जब भी कोई नोटिफिकेशन या कॉल आता है तो कैमरा के पास मौजूद एलईडी लाइट बार-बार जलने लगती है या ब्लिंक करने लगती है.

कैसे बंद करें

कई बार यूजर्स गलती से भी इस फीचर को अपने आईफोन में ऑन कर देते हैं. इसके बाद जब फ्लैश हर नोटिफिकेशन पर चमकने लगती है तो लोग इसे बंद करने के लिए Notifications सेटिंग्स में तलाशते हैं. लेकिन ये ऑप्शन वहां मौजूद नहीं होता है. आपको बता दें कि अगर आप भी इस फीचर को बंद करना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा.

सबसे पहले Settings खोलें. इसके बाद Accessibility में जाएं. अब Audio & Visual ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको Flash for Alerts का ऑप्शन दिखाई देगा. इसे बंद करते ही सभी कॉल, मैसेज और दूसरे जरूरी नोटिफिकेशन पर फ्लैश लाइट चमकना बंद हो जाएगी.

क्या सभी के लिए जरूरी है ये फीचर

आपको बता दें कि हालांकि ये फीचर कई लोगों के लिए जरूरी हो सकता है लेकिन सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. अक्सर हर नोटिफिकेशन पर फ्लैश चमकने लगे तो पढ़ाई, ऑफिस मीटिंग या किसी शांत माहौल में ये बार-बार ध्यान भटका सकता है. इतना ही नहीं, बार-बार फ्लैश का जलना पब्लिक प्लेसों पर लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करती है.

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