हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Maps का ये Hidden फीचर आपके ट्रैवल प्लानिंग को बना देगा आसान! ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका इस्तेमाल

Google Maps का ये Hidden फीचर आपके ट्रैवल प्लानिंग को बना देगा आसान! ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका इस्तेमाल

Google Maps Lists Feature एक ऐसा इन-बिल्ट टूल है जो आपको अपनी पसंद की जगहों को अलग-अलग लिस्ट में सेव करने की सुविधा देता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गूगल मैप्स का 'लिस्ट्स' फीचर यात्रा योजना व्यवस्थित करता है।
  • यह सुविधा यात्राओं और दैनिक उपयोग हेतु अत्यधिक सहायक है।
  • पसंदीदा स्थानों को लिस्ट में जोड़कर यात्रा करें आसान।

Google Maps Lists Feature: गूगल मैप्स आज के समय में डॉयरेक्शन देखने के लिए लोगों द्वारा काफी इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप है. गूगल मैप्स की मदद से लोग सफर के दौरान रास्ते खोजने से लेकर रेस्ट्रां और पैट्रोल पंप खोजने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आज भी गूगल मैप्स का एक फीचर ज्यादातर लोगों को नहीं पता है जिसकी मदद से लोग अपनी ट्रैवल प्लानिंग को और भी आसान बना सकते हैं. जी हां, दरअसल, गूगल मैप्स में यूजर्स को लिस्ट नाम का एक फीचर मिलता है जो यूजर्स को अपनी ट्रैवल को ऑर्गेनाइनज करने का ऑप्शन प्रदान करती है.

Google Maps का ये नया फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google Maps Lists एक ऐसा इन-बिल्ट टूल है जो आपको अपनी पसंद की जगहों को अलग-अलग लिस्ट में सेव करने की सुविधा देता है. अगर आप किसी ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये फीचर बहुत काम आने वाला है. आप इस लिस्ट के जरिए अपने ट्रिप की रेस्ट्रां, कैफे जैसे लिस्ट बना सकते हैं जो आपके ट्रिप को काफी मजेदार बना सकता है.

इन लोगों के लिए बड़े काम का फीचर

गूगल मैप्स का ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत काम आता है जो अक्सर ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रिप पर जाते हैं. हालांकि, साल में एक या दो बार छुट्टियों पर जाने वाले लोगों के लिए भी ये फीचर बहुत काम आ सकता है. बता दें कि अगर आप किसी एक शहर या देश के लिए अलग लिस्ट बनाकर उसमें होटल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट स्पॉट, शॉपिंग एरिया और भी जरूरी लोकेशन जोड़ सकते हैं.

डेली यूज में भी काम

ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि गूगल मैप्स का ये फीचर सिर्फ सफर के दौरान ही काम आता है बल्कि ये ऐप लोगों के डेली यूज के लिए भी जानी जाती है. बता दें कि आप अपने शहर में खुलने वाले नए कैफे, रेस्टोरेंट, पार्क या घूमने लायक जगहों को सेव करके रख सकते हैं और समय मिलने पर वहां जा सकते हैं.

दिखती हैं सेव की गईं जगहें

आपको बता दें कि गूगल मैप्स के इस फीचर की सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप जो भी लोकेशन या जगहें ऐप पर सेव करते हैं तो वो आपके ऐप में आईकन के रूप में सेव हो जाती हैं और ऐप खोलने पर दिखाई भी देती हैं.

कैसे बनाएं अपने लिए लिस्ट

आप भी गूगल मैप्स पर अपने लिए नई लिस्ट बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको Google Maps खोलना है और You टैब में जाना है. इसके बाद यहां पर New List का ऑप्शन चुनें, लिस्ट का नाम रखें और चाहें तो कोई आइकन या इमोजी भी जोड़ दें ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके.

इसके बाद जिस जगह को सेव करना हो, उसे सर्च करें और अपनी बनाई हुई लिस्ट में जोड़ दें. इस तरह आपकी सभी पसंदीदा लोकेशन एक जगह सुरक्षित रहती हैं.

यह भी पढ़ें:

AC या Dehumidifier! कमरे की नमी खत्म करने में कौन है ज्यादा असरदार? जानें दोनों की टेक्नोलॉजी में क्या है फर्क

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI Google Maps Lists Feature
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google Maps का ये Hidden फीचर आपके ट्रैवल प्लानिंग को बना देगा आसान! ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका इस्तेमाल
Google Maps का ये Hidden फीचर आपके ट्रैवल प्लानिंग को बना देगा आसान! ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल लगाने के बाद कैसे करें बिजली का सही इस्तेमाल? ये टिप्स करेंगी मदद
सोलर पैनल लगाने के बाद कैसे करें बिजली का सही इस्तेमाल? ये टिप्स करेंगी मदद
टेक्नोलॉजी
इंटरनेट पर आपको कोई नहीं कर पाएगा ट्रैक, बस करने होंगे चुटकियों में होने वाले ये काम
इंटरनेट पर आपको कोई नहीं कर पाएगा ट्रैक, बस करने होंगे चुटकियों में होने वाले ये काम
टेक्नोलॉजी
गजब की टेक्नोलॉजी! आ गई पानी से चलने वाली बैटरी! वियरेबल गैजेट्स के आएगी काम
गजब की टेक्नोलॉजी! आ गई पानी से चलने वाली बैटरी! वियरेबल गैजेट्स के आएगी काम
Advertisement

वीडियोज

Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता बनर्जी
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget