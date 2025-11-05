WhatsApp के आगे Arattai का छूटा पसीना, फीका पड़ गया जादू, रैंकिंग मे टॉप 100 से हुई बाहर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कुछ दिनों पहले तक जोहो की Arattai ऐप को व्हाट्सऐप का स्वदेशी विकल्प बताया जा रहा था. गूगल प्ले स्टोर पर भी यह सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन गई थी, लेकिन अब इसका जादू फीका पड़ रहा है. व्हाट्सऐप के मुकाबले में यह ऐप यूजर्स को पसंद नहीं आ रही है और अब प्ले स्टोर पर टॉप 100 ऐप्स की लिस्ट से भी बाहर हो गई थी. करीब एक महीने पहले हर कोई Arattai ऐप की बात कर रहा था और बड़ी संख्या में लोगों ने इस ऐप पर अपना अकाउंट बनाया था.

क्यों पिछड़ गई Arattai ऐप?

Arattai ऐप 2021 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसे लाइमलाइट इसी साल मिली थी. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एक पोस्ट के बाद लोगों ने इस ऐप को डिस्कवर किया और इसके यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती गई. इसमें व्हाट्सऐप जैसे कई फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक अपना जादू नहीं चला सकी. शुरुआत में इसके मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड नहीं थे. इसके अलावा व्हाट्सऐप से लोगों को हटाकर Arattai एक बड़ी चुनौती थी, जिससे कंपनी पार नहीं पा सकी. व्हाट्सऐप को लोग लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं और कई लोगों के लिए यह मैसेज और कॉलिंग के लिए डिफॉल्ट चॉइस बन गई है. ऐसे में Arattai के लिए रैंकिंग में टॉप पर बने रहना मुश्किल हो गया था.

Arattai में प्राइवेसी पर पूरा ध्यान

पूरी तरह भारत में बनी Arattai ऐप में WhatsApp की तरह पर्सनल चैट, ग्रुप चैट, वॉइस नोट, इमेज और वीडियो शेयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. अब इसमें पर्सनल चैट के लिए भी एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन फीचर आ गया है और कंपनी कई और नए फीचर से लैस करने की तैयारी कर रही है. इसमें जोहो पे ऐप को भी इंटीग्रेट करने की तैयारी चल रही है, जिससे यूजर्स चैटिंग के साथ-साथ Arattai को पेमेंट के लिए भी यूज कर सकेगा. इसे बनाने वाली कंपनी जोहो का कहना है कि Arattai में प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है और वह कभी भी पर्सनल डेटा को मोनेटाइज नहीं करेगी.

