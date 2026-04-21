SBI ग्राहक सावधान! ये खतरनाक मैसेज मिनटों में खाली कर देगा अकाउंट, ऐसे बचें इस ऑनलाइन स्कैम से

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom SBI ने अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी।

SBI Oinline Scam: देश के सबसे बड़े बैंक State Bank of India (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक नए ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर चेतावनी दी है. यह स्कैम फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को निशाना बना रहा है जिसमें उनकी बैंकिंग जानकारी चुराने की कोशिश की जा रही है.

कैसे फंसाया जा रहा है लोगों को?

इस धोखाधड़ी में साइबर ठग ग्राहकों को मैसेज भेजते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि उनका YONO SBI ऐप जल्द बंद हो जाएगा क्योंकि उनका आधार अपडेट नहीं है. मैसेज में जल्द से जल्द KYC अपडेट करने का दबाव बनाया जाता है और एक लिंक दिया जाता है जिस पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है.

असल में क्या है यह मैसेज?

ये मैसेज पूरी तरह फर्जी होते हैं. इनमें दिए गए लिंक या APK फाइल्स असल में खतरनाक होते हैं जो आपकी लॉगिन डिटेल्स चुरा सकते हैं, बैंकिंग जानकारी हासिल कर सकते हैं, फोन में मौजूद निजी डेटा तक पहुंच बना सकते हैं. एक बार जानकारी हाथ लगने के बाद ठग आसानी से आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

SBI ने क्या सलाह दी है?

SBI ने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें और अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड न करें.

बैंक के अनुसार:

हमेशा ऐप सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें

ईमेल, SMS या WhatsApp पर आए लिंक से सावधान रहें

किसी भी तरह की निजी जानकारी साझा न करें

खुद को सुरक्षित कैसे रखें?

ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है.

किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें.

फोन में इंस्टॉल ऐप्स और उनकी परमिशन नियमित रूप से चेक करें.

KYC या बैंक अपडेट से जुड़े मैसेज की पुष्टि बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ब्रांच से करें.

जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, क्योंकि ठग अक्सर डर या जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं.

डिजिटल बैंकिंग जितनी आसान हो गई है उतना ही फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है. ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह जांच करें.

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