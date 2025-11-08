Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

High Watt Mobile Charger: कई बार हम जल्दी में अपने 18W फोन को किसी 120W फास्ट चार्जर से लगा देते हैं और मन में सवाल उठता है कहीं इससे बैटरी फट तो नहीं जाएगी? या फोन को नुकसान तो नहीं होगा? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आज के स्मार्टफोन चार्जर्स इतने उन्नत हैं कि वे अपने आप समझ लेते हैं कि आपके फोन को कितनी बिजली चाहिए.

क्या फास्ट चार्जर सुरक्षित है?

अगर आप 18W सपोर्ट वाले फोन को 80W, 100W या 120W चार्जर से चार्ज करते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. न आपका फोन फटेगा न ही बैटरी खराब होगी. इसका कारण है एक खास तकनीक Power Negotiation Protocol जो फोन और चार्जर के बीच कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करती है.

इस सिस्टम के जरिए फोन चार्जर को बताता है कि उसे कितनी पावर की जरूरत है और चार्जर उतनी ही पावर सप्लाई करता है. उदाहरण के लिए, अगर आपका फोन सिर्फ 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है और आप उसे 80W चार्जर से जोड़ते हैं तो चार्जर अपने आउटपुट को सीमित करके सिर्फ 18W पावर ही देगा. इस तरह यह तकनीक ओवरचार्जिंग, ओवरहीटिंग और बैटरी डैमेज से फोन की सुरक्षा करती है.

कैसे होता है चार्जिंग कंट्रोल

लगभग हर आधुनिक स्मार्टफोन में अब एक Battery Management System (BMS) मौजूद होता है. यह सिस्टम चार्जिंग के दौरान वोल्टेज, करंट और तापमान पर लगातार नज़र रखता है. अगर किसी कारण से बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाए या वोल्टेज में उतार-चढ़ाव आए तो BMS तुरंत चार्जिंग को रोक देता है. इस तरह Power Negotiation Protocol और Battery Management System मिलकर आपके फोन को सुरक्षित रखते हैं और बैटरी की उम्र बढ़ाते हैं. इसीलिए फोन चार्ज करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें.

