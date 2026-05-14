विराट कोहली के शतक ने छीनी KKR से जीत, पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची RCB

विराट कोहली के शतक की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स पर 6 विकेट से आसान जीत दर्ज की. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने 192 रन बनाए थे, जो इस पिच पर अच्छा टोटल था. लेकिन चेज मास्टर कोहली की शानदार पारी से RCB के सामने ज्यादा मुश्किलें नहीं आई. इस जीत के साथ बेंगलुरु अंक तालिका के टॉप पर पहुंच गई है.

IPL 2026 के 57वें मैच में रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर RCB को शानदार शुरुआत दिलाई, उन्होंने फिन एलन को तीसरे ओवर में आउट किया. पिछले मैच में शतक लगा चुके एलन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 8 गेंदों में 18 रन बनाए. अजिंक्य रहाणे का भी बल्ला नहीं चला, उन्होंने 19 रन बनाए.

अंगक्रिश रघुवंशी ने शानदार पारी खेली, उन्होंने 46 गेंदों में 71 रन बनाए. अंत में रिंकू सिंह ने 29 गेंदों में 49 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 192 तक पहुंचाया. भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रसिक सलाम को 1-1 विकेट मिला.

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विराट कोहली को मिला POTM

लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली और जैकब बेथल ने तेज तर्रार शुरुआत की, लेकिन बेथल एक बार फिर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और कार्तिक त्यागी की गेंद पर कैच आउट हो गए. उन्होंने 15 रन बनाए, इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई, पडिक्कल 39 रन बनाकर कार्तिक की गेंद पर आउट हुए. कप्तान रजत पाटीदार (11) और टिम डेविड (2) सस्ते में आउट हुए, लेकिन तब RCB जीत के करीब थी.

विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 11 चौके लगाए. ये उनका टी20 में 10वां और आईपीएल का 9वां शतक है. कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

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अंक तालिका के टॉप पर पहुंची RCB

12 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ये 8वीं जीत है. 16 अंकों के साथ बेंगलुरु अब अंक तालिका के टॉप पर पहुंच गई है. दूसरे स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस के भी 16 अंक है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में बेंगलुरु (+1.053) गुजरात (+0.551) से आगे है. कोलकाता नाइट राइडर्स आठवें स्थान पर है, KKR 11 में से 6 मैच हार चुकी है. 9 अंकों वाली ये टीम अब अपने बचे हुए 3 मैच जीतकर 15 अंकों तक पहुंच सकती है.