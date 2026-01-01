हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए साल की शुरुआत पर ही न हो जाए स्कैम, WhatsApp पर ऐसे पहचानें फ्रॉड वाले बधाई संदेश

नए साल की शुरुआत पर ही न हो जाए स्कैम, WhatsApp पर ऐसे पहचानें फ्रॉड वाले बधाई संदेश

नए साल पर अरबों लोग व्हाट्सऐप के जरिए एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजते हैं. इस मौके पर स्कैमर भी फ्रॉड वाले बधाई संदेश के जरिए चूना लगाने की फिराक में रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 06:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नए साल का आगमन हो चुका है और इस मौके पर दुनियाभर के लोग एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजते हैं. WhatsApp के लिए यह साल का सबसे बिजी दिन होता है और इस दिन अरबों लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जानने वालों को नए साल की बधाई देते हैं. स्कैमर भी इस मौके पर नजर टिकाए रखते हैं और बधाई संदेशों के बहाने लोगों को चूना लगाने की फिराक में रहते है. ऐसे में आपको नए साल पर किसी भी अनजान नंबर से आने वाले मैसेज पर खास नजर रखने की जरूरत है ताकि आप किसी फ्रॉड का शिकार न हो जाएं. 

फ्रॉड वाले मैसेज कैसे पहचानें?

लिंक वाले मैसेज से रहें सावधान- आमतौर पर नए साल के बधाई संदेशों में कोई लिंक या QR कोड नहीं होता है. इनमें सिर्फ शुभकामनाएं और फोटो होती हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई लिंक या QR कोड वाला मैसेज भेजता है तो सतर्क हो जाने की जरूरत है. 

जल्दबाजी वाले एक्शन- अगर किसी मैसेज में "लिमिटेड," "क्लेम नाउ," ''वेरिफाई टू रिसीव गिफ्ट" जैसे शब्द लिखे गए हैं तो आपको इस पर क्लिक करने से बचना चाहिए. नए साल की बधाई में एक्सपायर होने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई मैसेज जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन लेने के लिए कहे तो यह फ्रॉड का संकेत हो सकता है.

स्पेलिंग पर करें गौर- स्कैमर कंपनियों की तरफ से आने वाले मैसेज की नकल कर लोगों को झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं. इसलिए ये किसी ब्रांड की फोटो और बायो आदि कॉपी कर लोगों के पास मैसेज भेजते हैं. इनकी स्पेलिंग को ध्यान से देखें और टोन पर गौर करें. स्कैमर्स की तरफ से भेजे गए मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं. इसलिए ऐसे किसी मैसेज में दिए गए लिंक को किसी कंपनी का लिंक समझकर क्लिक न करें. यह नए साल में आपका नुकसान करवा सकता है.

ये भी पढ़ें-

नए साल में आईफोन यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स, जल्द आ सकती है iOS 26.3 अपडेट, जानें क्या होगा खास

Published at : 01 Jan 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
WhatsApp Safety Tips WhatsApp TECH NEWS New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
ट्रेंडिंग
Video: शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
हेल्थ
New Year's Eve Countdown: न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget