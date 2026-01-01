नए साल की शुरुआत पर ही न हो जाए स्कैम, WhatsApp पर ऐसे पहचानें फ्रॉड वाले बधाई संदेश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







नए साल का आगमन हो चुका है और इस मौके पर दुनियाभर के लोग एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजते हैं. WhatsApp के लिए यह साल का सबसे बिजी दिन होता है और इस दिन अरबों लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जानने वालों को नए साल की बधाई देते हैं. स्कैमर भी इस मौके पर नजर टिकाए रखते हैं और बधाई संदेशों के बहाने लोगों को चूना लगाने की फिराक में रहते है. ऐसे में आपको नए साल पर किसी भी अनजान नंबर से आने वाले मैसेज पर खास नजर रखने की जरूरत है ताकि आप किसी फ्रॉड का शिकार न हो जाएं.

फ्रॉड वाले मैसेज कैसे पहचानें?

लिंक वाले मैसेज से रहें सावधान- आमतौर पर नए साल के बधाई संदेशों में कोई लिंक या QR कोड नहीं होता है. इनमें सिर्फ शुभकामनाएं और फोटो होती हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई लिंक या QR कोड वाला मैसेज भेजता है तो सतर्क हो जाने की जरूरत है.

जल्दबाजी वाले एक्शन- अगर किसी मैसेज में "लिमिटेड," "क्लेम नाउ," ''वेरिफाई टू रिसीव गिफ्ट" जैसे शब्द लिखे गए हैं तो आपको इस पर क्लिक करने से बचना चाहिए. नए साल की बधाई में एक्सपायर होने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई मैसेज जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन लेने के लिए कहे तो यह फ्रॉड का संकेत हो सकता है.

स्पेलिंग पर करें गौर- स्कैमर कंपनियों की तरफ से आने वाले मैसेज की नकल कर लोगों को झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं. इसलिए ये किसी ब्रांड की फोटो और बायो आदि कॉपी कर लोगों के पास मैसेज भेजते हैं. इनकी स्पेलिंग को ध्यान से देखें और टोन पर गौर करें. स्कैमर्स की तरफ से भेजे गए मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं. इसलिए ऐसे किसी मैसेज में दिए गए लिंक को किसी कंपनी का लिंक समझकर क्लिक न करें. यह नए साल में आपका नुकसान करवा सकता है.

