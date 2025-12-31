हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए साल में आईफोन यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स, जल्द आ सकती है iOS 26.3 अपडेट, जानें क्या होगा खास

नए साल में आईफोन यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स, जल्द आ सकती है iOS 26.3 अपडेट, जानें क्या होगा खास

Apple iOS 26.3 Update: आईफोन यूजर के लिए ऐप्पल नए साल में तोहफा लेकर आ रही है. दरअसल, कंपनी जनवरी में अपनी नई सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26.3 को रोल आउट करेगी, जिसमें कई नए फीचर्स होंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 06:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iOS 26.3 Update: आईफोन यूजर्स को नए साल पर नए फीचर्स का तोहफा मिलने वाला है. दरअसल, अगले कुछ दिनों में iOS 26.3 सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज हो सकती है. यह एक रूटीन बग-फिक्स अपडेट नहीं होगी और इसमें कई जरूरी फीचर्स आने वाले हैं. इसका बीटा वर्जन आ चुका है, जिससे पता चलता है कि इससे एंड्रॉयड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉयड में स्विच करना आसान हो जाएगा और इसमें कई सिस्टम इंप्रूवमेंट भी होने की उम्मीद है. 

क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेटा ट्रांसफर

अभी एंड्रॉयड से आईफोन पर डेटा ट्रांसफर करना काफी मुश्किल भरा काम है और इतना ही मुश्किल आईफोन से एंड्रॉयड पर डेट ट्रांसफर है. iOS 26.3 आने के बाद यह आसान हो जाएगा. दरअसल, इसके लिए ऐप्पल और गूगल मिलकर काम कर रही हैं. इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो अपने डिवाइस चेंज करना और एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में आना चाह रहे हैं.

थर्ड पार्टी वीयरेबल्स पर नोटिफिकेशन

इस अपडेट में यूरोपियन यूजर्स के लिए वीयरेबल कंपैटिबिलिटी पर भी काफी काम किया गया है. iOS 26.3 रोल आउट होने के बाद आईफोन यूजर्स थर्ड-पार्टी स्मार्टवॉचेज पर भी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाएंगे. हालांकि, यह फीचर कुछ लिमिटेशन के साथ आएगा, जिसके चलते यूजर एक साथ ऐप्पल वॉच और थर्ड पार्टी वॉच को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. बता दें कि यूरोपीय संघ के कड़े कानूनों के कारण ऐप्पल को यह फीचर लाने पर मजबूर होना पड़ा है. 

नए वालपेपर

इन फंक्शनल अपडेट्स के साथ-साथ ऐप्पल नए ब्लैक यूनिटी वालपेपर भी इंट्रोड्यूस कर सकती है. आमतौर पर ऐप्पल हर साल ऐसे वालपेपर लाती रहती है. इसके अलावा ऐप्पल ने वालपेपर सेक्शन में थोड़ा बदलाव किया है. अब वालपेपर और एस्ट्रोनॉमी वालपेपर को अलग-अलग सेक्शन में बांट दिया गया है और मौसम से जुड़े नए वालपेपर भी देखने को मिलेंगे. ऐप्पल ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक इस अपडेट को रोलआउट किया जा सकता है.

ChatGPT याद रखता है आपकी सारी बातें, ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो आपके बारे में नहीं जान पाएगा ज्यादा

Published at : 31 Dec 2025 06:43 AM (IST)
इंडिया
'नेक काटना हम जानते हैं...', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री ने का जवाब
'नेक काटना हम जानते हैं', भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री की दो टूक
महाराष्ट्र
31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार, राज्य सरकार का फैसला
31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार, राज्य सरकार का फैसला
विश्व
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
बॉलीवुड
Ikkis Runtime: 'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
