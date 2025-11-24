चार्जिंग से हटाते ही डिस्चार्ज हो जाती है फोन की बैटरी? ये हो सकते हैं कारण, ऐसे करें समाधान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद स्मार्टफोन की बैटरी पुरानी हो जाती है और इसे बार-बार चार्ज करना पड़ता है. हालांकि, कई बार नए स्मार्टफोन में भी ऐसी दिक्कत आने लगती है. इससे फोन को यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है और घर से बाहर जाने पर पावर बैंक जैसी एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है. अगर आपके नए फोन के साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. आज हम आपको उन वजहों और उनके समाधान के बारे में बताने जा रहे हैं

बैकग्राउंड ऐप्स

कई बार फोन में एक साथ कई ऐप्स ओपन रह जाती हैं और वो बैकग्राउंड में एक्टिव रहती हैं. ये लगातार रिफ्रेश होने के लिए मोबाइल डेटा का यूज करती हैं. इस वजह से ज्यादा बैटरी की खपत होती है. इसे फिक्स करने के लिए बैकग्राउंड में ओपन ऐप्स को बंद कर दें. साथ ही बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए ज्यादा बैटरी की खपत करने वाली ऐप्स को सेटिंग में जाकर डिसेबल कर दें.

स्क्रीन ब्राइटनेस

आजकल स्मार्टफोन में बड़ी स्क्रीन मिलती है, जो ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आती हैं. इसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा कई लोग फुल ब्राइटनेस में कंटेट देखना पसंद करते है, जिससे बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. लंबी बैटरी लाइफ के लिए ऑटो-ब्राइटनेस को टर्न ऑन कर लें. इससे जरूरत के हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है और बैटरी ज्यादा चलती है.

कमजोर नेटवर्क

ज्यादातर लोग यह नहीं जानते, लेकिन कमजोर मोबाइल नेटवर्क होने की स्थिति में फोन की बैटरी की खपत ज्यादा होती है. नेटवर्क न होने की स्थिति में फोन कनेक्टिविटी के लिए सिग्नल पावर बढ़ा देते हैं, जिससे बैटरी पर लोड पड़ता है. ऐसी स्थिति में बैटरी बचाने के लिए एयरप्लेन मोड इनेबल किया जा सकता है.

सॉफ्टवेयर का अपडेट न होना

फोन में सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेटेड रखना जरूरी है. आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और ऐप्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और ज्यादा बैटरी पीते हैं. इसलिए फोन सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेट कर लें.

