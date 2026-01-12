हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ChatGPT आपकी हर बात याद रख रहा है? Android, iPhone और Laptop से पूरी चैट हिस्ट्री ऐसे करें मिनटों में डिलीट

ChatGPT आपकी हर बात याद रख रहा है? Android, iPhone और Laptop से पूरी चैट हिस्ट्री ऐसे करें मिनटों में डिलीट

How to delete ChatGPT Chat History: आज के डिजिटल दौर में OpenAI का ChatGPT लाखों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Jan 2026 10:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

How to delete ChatGPT Chat History: आज के डिजिटल दौर में OpenAI का ChatGPT लाखों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है. कोई ईमेल लिखना हो, आर्टिकल तैयार करना हो, किसी विषय पर नए आइडिया ढूंढने हों या फिर किसी कहानी का नया एंगल सोचना हो ChatGPT हर काम में मदद करता है और समय बचाता है.

लेकिन जितना ज्यादा हम इस AI टूल पर निर्भर होते जा रहे हैं, उतना ही बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारी प्राइवेसी को लेकर. बहुत से यूजर्स को यह नहीं पता होता कि ChatGPT डिफॉल्ट रूप से आपकी चैट हिस्ट्री सेव करता है जिसमें निजी और प्रोफेशनल जानकारी दोनों शामिल हो सकती हैं.

क्या ChatGPT में सेव डेटा हटाया जा सकता है?

इस सवाल का सीधा जवाब है हां. OpenAI यूजर्स को अपनी ChatGPT हिस्ट्री और अकाउंट पूरी तरह डिलीट करने का विकल्प देता है. कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी चैट हिस्ट्री हटाकर अपने डेटा पर खुद का कंट्रोल वापस पा सकते हैं.

हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि AI टूल्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सोचने-समझने की क्षमता और रचनात्मकता पर असर डाल सकता है. इसलिए इनका इस्तेमाल सहायक टूल की तरह करें, न कि पूरी तरह निर्भर होकर.

Android और iOS फोन से ChatGPT अकाउंट कैसे डिलीट करें?

सबसे पहले अपने Android या iPhone में ChatGPT ऐप खोलें और ईमेल आईडी से लॉग इन करें. इसके बाद स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर दिख रहे दो लाइन वाले मेन्यू आइकन पर टैप करें. यहां आपको अपना प्रोफाइल दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना होगा.

सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करने पर “Data Controls” का विकल्प मिलेगा. यहां से “Delete OpenAI Account” चुनें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करें. कुछ कन्फर्मेशन स्टेप्स के बाद आपका अकाउंट डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

Laptop या PC से ChatGPT अकाउंट हटाने का तरीका

अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी वेब ब्राउजर में ChatGPT की वेबसाइट खोलकर अपने अकाउंट में लॉग इन करें. स्क्रीन के नीचे बाईं ओर आपको अपना प्रोफाइल आइकन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करने के बाद “Settings” ऑप्शन चुनें.

अब सेटिंग्स विंडो में “Account” सेक्शन पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करें. यहां “Delete Account” का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करके ऑन-स्क्रीन निर्देशों को पूरा करें और अकाउंट डिलीट कन्फर्म करें.

अकाउंट डिलीट करने से पहले ये बातें जरूर जान लें

ChatGPT अकाउंट एक बार डिलीट हो जाने के बाद दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता. इसलिए आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएं. अगर आपने Google Play Store या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से ChatGPT का पेड सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसे अलग से कैंसिल करना होगा, क्योंकि सिर्फ अकाउंट डिलीट करने से सब्सक्रिप्शन अपने आप बंद नहीं होता.

अकाउंट हटने के बाद आप उसी ईमेल या फोन नंबर से दोबारा साइनअप भी नहीं कर पाएंगे. OpenAI से जुड़ी सभी ऐप्स में मौजूद आपका डेटा पूरी तरह मिटा दिया जाएगा. हालांकि, “Delete” पर क्लिक करने के बाद सभी डेटा को सर्वर से पूरी तरह हटने में लगभग 30 दिन तक का समय लग सकता है.

अगर आप अपनी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहना चाहते हैं तो समय-समय पर ChatGPT जैसी सेवाओं की सेटिंग्स जरूर चेक करते रहें.

Published at : 12 Jan 2026 10:30 AM (IST)
ChatGPT TECH NEWS HINDI
