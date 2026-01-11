अब WhatsApp में भी लगा सकेंगे कवर फोटो! जल्दी आने वाला है ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Whatsapp New Feature: WhatsApp अब iPhone यूजर्स के प्रोफाइल एक्सपीरियंस को और ज्यादा पर्सनल बनाने की तैयारी में है. मैसेजिंग ऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसे Profile Cover Photo कहा जा रहा है. इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने WhatsApp प्रोफाइल को Facebook या LinkedIn की तरह और स्टाइलिश बना सकेंगे. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया ऑप्शन WhatsApp के iOS बीटा वर्जन में देखा गया है जो फिलहाल Apple के TestFlight प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इससे पहले Android बीटा में भी इसके संकेत मिल चुके हैं जिससे साफ है कि कंपनी इसे सभी यूजर्स के लिए लाने की योजना बना रही है.

Profile Cover Photo कैसे करेगा काम?

इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान बताया जा रहा है. WhatsApp प्रोफाइल में आपकी मौजूदा प्रोफाइल फोटो के ठीक ऊपर एक अलग जगह दी जाएगी, जहां आप कवर फोटो लगा सकेंगे. यूजर्स अपने फोन की गैलरी से कोई तस्वीर चुन पाएंगे चाहें तो उसी वक्त नई फोटो क्लिक कर सकेंगे या फिर जब मन हो कवर इमेज बदल सकेंगे. एक बार सेट करने के बाद यह कवर फोटो तब भी दिखाई देगी जब कोई दूसरा आपका प्रोफाइल देखेगा और तब भी, जब आप खुद अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएंगे.

WhatsApp Business से लिया गया आइडिया

दिलचस्प बात यह है कि WhatsApp Business यूजर्स के लिए यह सुविधा पहले से मौजूद है. बिजनेस अकाउंट्स काफी समय से कवर फोटो के जरिए अपनी ब्रांड पहचान दिखा रहे हैं. अब ऐसा लगता है कि WhatsApp ने यह तय कर लिया है कि आम यूजर्स को भी वही कस्टमाइजेशन फ्रीडम मिलनी चाहिए, जिससे वे अपने प्रोफाइल को ज्यादा आकर्षक बना सकें.

लॉन्च टाइमलाइन और बाकी नए फीचर्स

फिलहाल यह फीचर iOS बीटा स्टेज में है इसलिए इसके सभी यूजर्स तक पहुंचने की सही तारीख सामने नहीं आई है. WhatsApp आमतौर पर नए फीचर्स को धीरे-धीरे रोलआउट करता है ऐसे में कुछ यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

इस बीच WhatsApp लगातार नए अपडेट्स पर काम कर रहा है. हाल ही में ग्रुप्स के लिए मेंबर टैग, टेक्स्ट को स्टिकर में बदलने का ऑप्शन और कस्टम इवेंट रिमाइंडर जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. WhatsApp का फोकस यूजर्स को ज्यादा पर्सनलाइजेशन और चैटिंग को पहले से ज्यादा मजेदार बनाने पर है.

