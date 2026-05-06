फ्लाइट में क्यों फट जाते हैं पावरबैंक? ताजा घटना से फिर बढ़ा डर, सेफ्टी के लिए करें ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंडिगो विमान में यात्री के पावर बैंक में आग लगी।

लिथियम-आयन बैटरी खराब होने से आग लगने की संभावना।

विमान में हवा का दबाव और कंपन से खतरा बढ़ता।

अच्छी क्वालिटी के पावर बैंक का प्रयोग करें।

Power Bank Catches Fire In Flight: हवाई जहाज में पावर बैंक में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक ताजा मामले में मंगलवार को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान में यात्रा कर रहे एक पैसेंजर के पावर बैंक ने आग पकड़ ली. राहत की बात यह रही कि तब तक प्लेन लैंड कर चुका था और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. बता दें कि यह ऐसी पहली घटना नहीं हैं. पहले हुए घटनाओं के बाद विमान में पावर बैंक के यूज पर रोक लग चुकी है. आज हम जानेंगे कि हवाई यात्रा के दौरान पावर बैंक में आग लगने की घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं.

Power Bank में क्यों लग जाती है आग?

पावर बैंक में आग लगने के पीछे इसका डिजाइन और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है. दरअसल, पावर बैंक में लिथियम-आयन बैटरी यूज होती है और ये कम साइज में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेते हैं. इस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है और कई बार यही आग लगने का कारण बन जाती है. दरअसल, खराबी, डैमेज या इंटरनल शॉर्ट सर्किट के कारण बैटरी में होने वाली केमिकल रिएक्शन थर्म रनवे की स्टेज में पहुंच जाती है. यानी बैटरी गर्म बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन इसे ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है. ओवरहीट के कारण पावर बैंक के इलेक्ट्रोलाइट आग पकड़ सकते हैं. इसके अलावा विमान में हवा का दबाव बदलता रहता है और लगातार वाइब्रेशन आदि के कारण आगे पकड़ने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है.

थर्मल रनवे कितना खतरनाक?

बैटरी में थर्मल रनवे की स्टेज बहुत खतरनाक होती है. इस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन से बहुत हीट पैदा होती है, जिस कारण और केमिकल रिएक्शन होती है. इससे लगी आग से टेंपरेचर 538°C तक जा सकता है. इसके अलावा इससे निकलने वाली गैस जहरीली और ज्वलनशील होती है. फायर एक्सटिंग्विशर से केवल लपटों को रोका जा सकता है, लेकिन इससे केमिकल रिएक्शन नहीं रुकती. इसे रोकने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है.

क्या है फ्लाइट में पावर बैंक को आग से बचाने के तरीके?

हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले और सर्टिफाइड पावर बैंक का यूज करें.

डैमेज्ड या खराब हो चुके पावर बैंक के साथ हवाई यात्रा न करें.

अगर विमान में पावर बैंक के यूज पर बैन लगा है तो इससे डिवाइस चार्ज न करें.

सामान पैक करते समय पावर बैंक के साथ मेटल की चीजें न रखें.

ध्यान रखे कि बैग में रखे पावर बैंक पर ज्यादा भार तो नहीं पड़ रहा है.

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