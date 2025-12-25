भारत में कितनी हो सकती है ऐप्पल के किफायती आईफोन 17e की कीमत? यह जानकारी आई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल अगले साल आईफोन 17 सीरीज में किफायती एडिशन करने जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि कंपनी फरवरी-मार्च में नया आईफोन 17e लॉन्च कर सकती है. इसी साल लॉन्च हुए आईफोन 16e की कम बिक्री से सबक लेकर ऐप्पल अपकमिंग आईफोन को कई धांसू फीचर्स से लैस कर सकती है. लीक्स में इसके फीचर्स और अनुमानित कीमत की जानकारी सामने आ गई है. अब लगभग यह तस्वीर साफ हो गई है कि भारत में इसकी कीमत कितनी रहने वाली है.

कम कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

आईफोन 17e को डायनामिक आईलैंड और आईफोन 17 वाले A19 चिपसेट से लैस किया जा सकता है. नए चिपसेट के साथ इसमें पावर एफिशिएंट C1 मॉडम और N1 वायरलेस चिप मिलने की भी उम्मीद है. ऐप्पल धीरे-धीरे डायनामिक आईलैंड को बंद करने की कोशिश में है, लेकिन किफायती वेरिएंट में यह फीचर ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है. फेसआईडी सपोर्ट के साथ आने वाले इस आईफोन में डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है. इसके ओवरऑल डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसे स्लिम प्रोफाइल और कई कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है.

कैमरा सेटअप और बैटरी

आईफोन 16e की तरह अपकमिंग आईफोन 17e के रियर में भी सिंगल कैमरा होगा. उम्मीद है कि इसे 48MP रियर कैमरा से लैस किया जाएगा और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 18MP वाला सेंटर स्टेज लेंस मिल सकता है. इसमें 4000mAh की बैटरी मिलने की संभावना है, जो फास्टर चार्जिंग के साथ आएगी.

भारत में कितनी रह सकती है कीमत?

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस आईफोन की कीमत लगभग 60,000-65,000 रुपये रह सकती है. ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐप्पल इसका 128GB वेरिएंट नहीं लाएगी और 256GB वेरिएंट को स्टैंडर्ड के तौर पर रखा जाएगा. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इन कयासों की पुष्टि नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें-

फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च होने से पहले ही टक्कर देने की तैयारी, सैमसंग कर रही है यह काम