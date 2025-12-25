फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च होने से पहले ही टक्कर देने की तैयारी, सैमसंग कर रही है यह काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





ऐप्पल इन दिनों अपने पहले फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रही है, जिसे अगले साल सितंबर में लॉन्च किया जाएगा. अब ताजा लीक्स के मुताबिक, सैमसंग भी एक नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है. इसे फोल्डेबल आईफोन से पहले लॉन्च किया जाएगा ताकि ऐप्पल को टक्कर दी जा सके. बता दें कि फोल्डेबल आईफोन के बाजार में हिट होने की उम्मीद जताई जा रही है. उसकी लॉन्च से पहले सैमसंग भी नया प्रोडक्ट लाकर लोगों को एक नया ऑप्शन देना चाहती है.

सैमसंग के फोल्डेबल के बारे में सामने आई यह जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग के नए फोल्डेबल को इंटरनली वाइड फोल्ड कहा जा रहा है. इसे ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन की तरह डिजाइन किया जा सकता है और यह सैमसंग के मौजूदा फोल्डेबल फोन से काफी अलग होगा. यानी यह फोन लंबा होने की बजाय चौड़ा ज्यादा दिखेगा. वाइड फोल्ड में 7.6 इंच की मेन और 5.4 इंच की कवर स्क्रीन मिल सकती है. दोनों ही डिस्प्ले पर OLED पैनल दिए जा सकते हैं. वाइड फोल्ड का पासपोर्ट जैसा फॉर्मेट रीडिंग, एडिटिंग और फोटो व्यूइंग को ज्यादा नैचुलर फील देगा और ऐप्स को भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेगा. इस फोन को भी 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है.

फोल्डेबल आईफोन भी होगा चौड़ा

कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन में 7.8 इंच का इनर और 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले दे सकती है और यह मार्केट में मौजूद इस सेगमेंट के बाकी फोन से चौड़ा होगा. सैमसंग भी इससे मुकाबले के लिए चौड़ा फोल्डेबल फोन बना रही है. दोनों कंपनियों की इस रणनीति के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. बता दें कि गूगल और ओप्पो ने भी इस फॉर्म फैक्टर्स में अपने फोल्डेबल फोन लॉन्च किए थे, लेकिन जल्द ही इन्हें बंद कर अब कन्वेंशन लंबी स्क्रीन वाले फोल्डेबल लॉन्च कर रही हैं.

