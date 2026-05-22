हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर आ रही फर्जी Calls से हैं परेशान? तुरंत ON करें ये Setting, अनजान नंबर खुद हो जाएंगे Silent

WhatsApp पर आ रही फर्जी Calls से हैं परेशान? तुरंत ON करें ये Setting, अनजान नंबर खुद हो जाएंगे Silent

Whatsapp Spam Calls: इस फीचर को एक्टिव करना बेहद आसान है और इसमें एक मिनट से भी कम समय लगता है. सबसे पहले WhatsApp खोलें. इसके बाद Settings में जाएं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 May 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ज़रूरी कॉल मिस होने का खतरा नहीं, नंबर ब्लॉक नहीं होता।

Whatsapp Spam Calls: आजकल WhatsApp पर स्पैम कॉल्स तेजी से बढ़ रही हैं. स्कैमर्स अब इंटरनेशनल और अनजान नंबरों से कॉल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं. कई बार ये लोग खुद को बैंक कर्मचारी, डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर बताकर ठगी करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में एक खास WhatsApp सेटिंग आपकी बड़ी मदद कर सकती है जो बिना किसी नंबर को ब्लॉक किए फालतू कॉल्स से राहत दिलाती है.

कौन-सी है WhatsApp की ये खास सेटिंग?

WhatsApp में Silence Unknown Callers नाम का एक इनबिल्ट फीचर मिलता है. इसे ऑन करने के बाद उन नंबरों से आने वाली Voice और Video Calls अपने आप साइलेंट हो जाती हैं जिन्हें आपने सेव नहीं किया है या जिनसे पहले कभी बातचीत नहीं की है.

इसका मतलब यह नहीं कि कॉल पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी. कॉल आपके फोन में नोटिफिकेशन और WhatsApp Call History में दिखाई देती रहेगी लेकिन फोन नहीं बजेगा. इससे बार-बार आने वाली अनचाही कॉल्स से काफी राहत मिलती है.

कैसे ऑन करें ये सेटिंग?

इस फीचर को एक्टिव करना बेहद आसान है और इसमें एक मिनट से भी कम समय लगता है. सबसे पहले WhatsApp खोलें. इसके बाद Settings में जाएं. फिर Privacy ऑप्शन चुनें और Calls सेक्शन पर टैप करें. यहां आपको Silence Unknown Callers का विकल्प मिलेगा जिसे ऑन करना होगा. Android फोन में Settings का ऑप्शन ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट मेन्यू में मिलता है जबकि iPhone में यह नीचे की तरफ दिखाई देता है.

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा

इस सेटिंग की खास बात यह है कि यह किसी नंबर को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करती. अगर किसी जरूरी व्यक्ति ने नए नंबर से कॉल किया है तो आप बाद में Missed Call देखकर तय कर सकते हैं कि कॉल बैक करना है या नहीं. यानी जरूरी कॉल मिस होने का खतरा भी कम रहता है.

लेकिन यहां है एक छोटी-सी लिमिटेशन

अगर आपने पहले किसी अनसेव्ड नंबर पर मैसेज किया है या उससे बात की है, तो WhatsApp उसे Unknown नहीं मानेगा. ऐसे में उस नंबर से आने वाली अगली कॉल सामान्य तरीके से बज सकती है. यह दिक्कत खासतौर पर डिलीवरी एजेंट्स, ऑफिस के अस्थायी नंबर या एक बार इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट्स के साथ देखने को मिल सकती है.

क्यों जरूरी है ये फीचर?

अगर आप काम के दौरान, मीटिंग में या रात के समय बार-बार आने वाली WhatsApp कॉल्स से परेशान रहते हैं तो यह प्राइवेसी फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. यह स्पैम कॉल्स को पूरी तरह खत्म तो नहीं करता लेकिन यह जरूर तय करता है कि आपकी शांति कौन भंग कर सकता है और कौन नहीं.

यह भी पढ़ें:

‘Instagram सिर्फ लड़कियों के लिए है!’ Elon Musk के इस बयान ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला

Published at : 22 May 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Spam Calls WhatsApp TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर आ रही फर्जी Calls से हैं परेशान? तुरंत ON करें ये Setting, अनजान नंबर खुद हो जाएंगे Silent
WhatsApp पर आ रही फर्जी Calls से हैं परेशान? तुरंत ON करें ये Setting, अनजान नंबर खुद हो जाएंगे Silent
टेक्नोलॉजी
आ गया Claude Mythos से भी बड़ा खतरा, इस नए एआई मॉडल से डर गई दुनिया!
आ गया Claude Mythos से भी बड़ा खतरा, इस नए एआई मॉडल से डर गई दुनिया!
टेक्नोलॉजी
Cockroach Janta Party: 20 मिलियन फॉलोअर्स वाली कॉकरोच पार्टी सिर्फ तीन लोगों को करती है फॉलो, जानें कौन हैं ये तीन लोग?
20 मिलियन फॉलोअर्स वाली कॉकरोच पार्टी सिर्फ तीन लोगों को करती है फॉलो, जानें कौन हैं ये तीन लोग?
टेक्नोलॉजी
हर घंटे एक स्पेस रॉकेट लॉन्च करना चाहते हैं Elon Musk, प्लानिंग ऐसी कि जानकर हो जाएंगे हैरान
हर घंटे एक स्पेस रॉकेट लॉन्च करना चाहते हैं Elon Musk, प्लानिंग ऐसी कि जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Mumbai News | Bandra Clash | Stone Pelting: बुलडोजर कार्रवाई के चौथे दिन भारी बवाल! | Breaking
NEET Paper Leak Update : नीट पेपर लीक को लेकर देशफर में बवाल | CBI | NTA | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल को बचाने में अमेरिका ने खाली कर दिया THAAD मिसाइलों का जखीरा! ट्रंप की चेतावनी के बीच बड़ा खुलासा
इजरायल को बचाने में अमेरिका ने खाली कर दिया THAAD मिसाइलों का जखीरा! ट्रंप की चेतावनी के बीच बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन की बढ़ सकती है मुश्किल, इस मामले में पुलिस ने लिया एक्शन, इन धाराओं में FIR दर्ज
इकरा हसन की बढ़ सकती है मुश्किल, इस मामले में पुलिस ने लिया एक्शन, इन धाराओं में FIR दर्ज
इंडिया
'NCERT बुक का विवादित चैप्टर लिखने वालों की माफी स्वीकार', सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया आदेश, कहा- अब इन्हें नौकरी....
'NCERT बुक का विवादित चैप्टर लिखने वालों की माफी स्वीकार', सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया आदेश, कहा- अब इन्हें नौकरी....
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
इंडिया
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
विश्व
Explained: ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर आमने-सामने! 78 सालों में 14 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने-सामने! 14 US प्रेसिडेंट बदलते, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
ट्रेंडिंग
Cockroach Tshirt Viral Video: Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Embed widget