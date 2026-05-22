Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ज़रूरी कॉल मिस होने का खतरा नहीं, नंबर ब्लॉक नहीं होता।

Whatsapp Spam Calls: आजकल WhatsApp पर स्पैम कॉल्स तेजी से बढ़ रही हैं. स्कैमर्स अब इंटरनेशनल और अनजान नंबरों से कॉल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं. कई बार ये लोग खुद को बैंक कर्मचारी, डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर बताकर ठगी करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में एक खास WhatsApp सेटिंग आपकी बड़ी मदद कर सकती है जो बिना किसी नंबर को ब्लॉक किए फालतू कॉल्स से राहत दिलाती है.

कौन-सी है WhatsApp की ये खास सेटिंग?

WhatsApp में Silence Unknown Callers नाम का एक इनबिल्ट फीचर मिलता है. इसे ऑन करने के बाद उन नंबरों से आने वाली Voice और Video Calls अपने आप साइलेंट हो जाती हैं जिन्हें आपने सेव नहीं किया है या जिनसे पहले कभी बातचीत नहीं की है.

इसका मतलब यह नहीं कि कॉल पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी. कॉल आपके फोन में नोटिफिकेशन और WhatsApp Call History में दिखाई देती रहेगी लेकिन फोन नहीं बजेगा. इससे बार-बार आने वाली अनचाही कॉल्स से काफी राहत मिलती है.

कैसे ऑन करें ये सेटिंग?

इस फीचर को एक्टिव करना बेहद आसान है और इसमें एक मिनट से भी कम समय लगता है. सबसे पहले WhatsApp खोलें. इसके बाद Settings में जाएं. फिर Privacy ऑप्शन चुनें और Calls सेक्शन पर टैप करें. यहां आपको Silence Unknown Callers का विकल्प मिलेगा जिसे ऑन करना होगा. Android फोन में Settings का ऑप्शन ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट मेन्यू में मिलता है जबकि iPhone में यह नीचे की तरफ दिखाई देता है.

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा

इस सेटिंग की खास बात यह है कि यह किसी नंबर को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करती. अगर किसी जरूरी व्यक्ति ने नए नंबर से कॉल किया है तो आप बाद में Missed Call देखकर तय कर सकते हैं कि कॉल बैक करना है या नहीं. यानी जरूरी कॉल मिस होने का खतरा भी कम रहता है.

लेकिन यहां है एक छोटी-सी लिमिटेशन

अगर आपने पहले किसी अनसेव्ड नंबर पर मैसेज किया है या उससे बात की है, तो WhatsApp उसे Unknown नहीं मानेगा. ऐसे में उस नंबर से आने वाली अगली कॉल सामान्य तरीके से बज सकती है. यह दिक्कत खासतौर पर डिलीवरी एजेंट्स, ऑफिस के अस्थायी नंबर या एक बार इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट्स के साथ देखने को मिल सकती है.

क्यों जरूरी है ये फीचर?

अगर आप काम के दौरान, मीटिंग में या रात के समय बार-बार आने वाली WhatsApp कॉल्स से परेशान रहते हैं तो यह प्राइवेसी फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. यह स्पैम कॉल्स को पूरी तरह खत्म तो नहीं करता लेकिन यह जरूर तय करता है कि आपकी शांति कौन भंग कर सकता है और कौन नहीं.

यह भी पढ़ें:

‘Instagram सिर्फ लड़कियों के लिए है!’ Elon Musk के इस बयान ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला