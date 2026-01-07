YouTube पर 1 लाख व्यूज पर कितनी कमाई होती है? जानिए कब दिया जाता है गोल्डन बटन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube Golden Button: आज के डिजिटल दौर में YouTube सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का ज़रिया बन चुका है. अक्सर नए क्रिएटर्स के मन में सवाल होता है कि आखिर 1 लाख व्यूज़ पर YouTube से कितनी इनकम होती है और गोल्डन बटन कब मिलता है. इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके.

YouTube से कमाई होती कैसे है?

YouTube पर कमाई का सबसे बड़ा जरिया Google AdSense होता है. जब आपके वीडियो पर विज्ञापन दिखते हैं और दर्शक उन्हें देखते या उन पर क्लिक करते हैं, तब क्रिएटर को पैसा मिलता है. इसे CPM (Cost Per Mille) और RPM (Revenue Per Mille) के आधार पर मापा जाता है. आसान भाषा में कहें तो हर 1000 व्यूज पर मिलने वाली कमाई अलग-अलग होती है.

1 लाख व्यूज़ पर कितनी कमाई हो सकती है?

1 लाख यानी 100,000 व्यूज पर YouTube की कमाई तय नहीं होती. यह कई बातों पर निर्भर करती है जैसे वीडियो का टॉपिक, दर्शकों का देश, वीडियो की लंबाई और विज्ञापन की संख्या. भारत में आमतौर पर 1 लाख व्यूज़ पर करीब 2,000 से 8,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है.

अगर वीडियो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या बिजनेस जैसे हाई CPM कैटेगरी में है, तो कमाई ज्यादा हो सकती है. वहीं एंटरटेनमेंट या व्लॉग्स में CPM कम होने की वजह से इनकम भी सीमित रहती है.

क्या सिर्फ व्यूज से ही कमाई होती है?

नहीं, YouTube पर कमाई के और भी तरीके होते हैं. चैनल पर स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील, एफिलिएट लिंक और मेंबरशिप जैसी सुविधाएं भी होती हैं. कई बड़े क्रिएटर्स व्यूज़ से कम और ब्रांड डील्स से ज्यादा कमाते हैं. इसलिए 1 लाख व्यूज़ को कमाई का आखिरी पैमाना नहीं माना जाना चाहिए.

गोल्डन बटन क्या होता है और कब मिलता है?

YouTube पर मिलने वाला गोल्डन बटन दरअसल YouTube Creator Award होता है. यह तब दिया जाता है जब किसी चैनल के 10 लाख (1 मिलियन) सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं. यह व्यूज पर नहीं, बल्कि सब्सक्राइबर की संख्या पर आधारित होता है.

1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर बटन मिलता है, जबकि 10 लाख सब्सक्राइबर पर गोल्डन बटन दिया जाता है. इसके बाद 1 करोड़ पर डायमंड बटन और उससे ऊपर रेड डायमंड अवॉर्ड मिलता है.

यह भी पढ़ें:

Google Search पर Elon Musk का तंज! बोले—अभी बहुत कुछ सुधरना बाकी है, जानिए पूरी जानकारी