Cheapest MBBS Fee in India: भारत के किस राज्य में सबसे सस्ती है MBBS की फीस, जानिए यहां कम नंबरों पर कैसे मिलेगा एडमिशन?
क्या आप जानते हैं भारत के कुछ ऐसे मेडिकल कालेज हैं जहां फीस स्कूलों से भी सस्ती है , आइए जानते हैं इनके बारे में
भारत में युवाओं का सपना होता है MBBS करना और उनके माता-पिता भी अपने बच्चों को इस क्षेत्र में जाने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं. इस वर्ष नीट के लगभग 23 लाख फार्म पड़े थे, बच्चे इस एग्जाम को पास करके अच्छे से अच्छा कालेज पाना चाहते है, लेकिन कालेज के ज्यादा फीस बच्चों और पेरेंटस दोनों को बहुत परेशान करता है.
छात्र क्यों चले जाते हैं विदेश?
कई बार छात्र अच्छे नंबर लाने के बावजूद सिर्फ इसीलिए डॉक्टर नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास लाखों रुपये फीस देने की क्षमता नहीं होती. इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स विदेश की ओर रुख कर जाते हैं, जहां कम फीस में भी मेडिकल की पढ़ाई का मौका मिल जाता है
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां बहुत ही कम फीस में आप MBBS की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे राज्यों और मेडिकल कॉलेजों के बारे में, जहां MBBS की फीस बेहद कम है.
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दिल्ली में है भारत का सबसे सस्ता मेडिकल कालेज
दिल्ली स्थित AIIMS देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है और यहां की फीस इतनी कम है कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट भी यहां पढ़ाई कर सकता है. AIIMS दिल्ली में पूरे 5 साल की फीस सिर्फ ₹19,896 है, यानी लगभग ₹4000 सालाना, परंतु इसमें एडमिशन के लिए 720 अंकों के पेपर में 710 नंबर लाने होते हैं.
तेलंगाना में भी बेहद कम है सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस
तेलंगाना के गांधी मेडिकल कॉलेज, काकतीय मेडिकल कॉलेज, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज जैसे कई सरकारी संस्थानों में सालाना फीस मात्र ₹10,000 के आसपास है, यहां पर दाखिला पाने के लिए छात्रों को कम से कम 650 नंबर लाने होते हैं.
कुछ और राज्य, जहां फीस है कम
तेलंगाना और दिल्ली के अलावा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी मेडिकल की पढ़ाई सरकारी कॉलेजों में काफी कम खर्च में हो जाती है. यहां भी सालाना फीस ₹10,000 से ₹20,000 के बीच होती है. लेकिन यहां भी बच्चों को एडमिशन के लिए 600 के आस-पास नंबर लाने होंगे.
भारत में कालेजों की संख्या तो बढ़ी है, पर कम फीस में MBBS की पढ़ाई करने के लिए छात्रों को बहुत मेहनत करनी ही होगी.
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Source: IOCL