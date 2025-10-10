हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीरिलेशनशिप से जुड़ी सलाह के लिए कितने लोग यूज करते हैं ChatGPT, नंबर कर देंगे हैरान, कंपनी ने खुद किया खुलासा

रिलेशनशिप से जुड़ी सलाह के लिए कितने लोग यूज करते हैं ChatGPT, नंबर कर देंगे हैरान, कंपनी ने खुद किया खुलासा

खानपान की बात हो या रिलेशनशिप में मदद की, लोगों के लिए ChatGPT हर मर्ज की दवा के तौर पर काम कर रहा है. लोग हर मुद्दे से जुड़ी बातचीत के लिए ChatGPT के पास आ रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

मोबाइल फोन की तरह AI भी धीरे-धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है. ईमेल लिखने से लेकर किसी भी मामले पर सलाह के लिए लोग धड़ल्ले से AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. खानपान की बात हो या रिलेशनशिप में मदद की, लोगों के लिए ChatGPT हर मर्ज की दवा के तौर पर काम कर रहा है. ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भी इसकी पुष्टि की है कि लोग रिलेशनशिप को लेकर भी इस चैटबॉट की मदद ले रहे हैं. ऐसा करने वाले लोगों की संख्या आपको चौंका सकती है. 

OpenAI की रिपोर्ट में पता चली यह बात

बीते महीने OpenAI नए एक रिपोर्ट रिलीज की थी. इसमें विस्तृत तरीके से बताया गया था कि लोग ChatGPT कैसे यूज कर रहे हैं. इस रिपोर्ट से पता चला कि महज 1.9 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं, जो ChatGPT से अपने रिलेशनशिप को लेकर बातचीत करते हैं. मई 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक की लगभग 11 लाख कन्वर्सेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी. कंपनी ने बताया है कि रिसर्च के दौरान टीम के किसी भी मेंबर ने यूजर्स के मैसेज नहीं देखे और सारा विश्लेषण कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत किया गया था.

डेली मैसेज की संख्या चौंका देगी

रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई, 2025 में ChatGPT पर रोजाना 2.5 बिलियन मैसेज भेजे गए थे. यूजर बिहेवियर को समझने के लिए OpenAI ने कन्वर्सेशन को अलग-अलग थीम में बांटा है. रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए जहां कम ही लोग इस चैटबॉट को यूज कर रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग जानकारी लेने, राइटिंग में मदद के लिए या किसी चीज को कैसे करना है, से संबंधित कन्वर्सेशन के लिए इस चैटबॉट का रूख कर रहे हैं. लगभग 8.5 प्रतिशत मैसेज How-to Advice से संबंधित थे, जैसे मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लोग अब ChatGPT से काम से जुड़ी बातों के अलावा दूसरे मुद्दों पर ज्यादा बातचीत कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-

पेंसिल से भी पतला होगा Motorola Edge 70, फीचर्स भी आए सामने, जानें कब होगा लॉन्च

Published at : 10 Oct 2025 08:22 AM (IST)
Tags :
OpenAI AI Chatbot ChatGPT TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: संसदीय बोर्ड की बैठक आज, उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल!
Ayodhya Blast: सीएम योगी ने अयोध्या धमाके पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश | Breaking
RSS Worker Assault: बैतूल में RSS प्रचारक पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार
Bihar Assembly Elections: Congress संभावित Candidates List, इन बड़े नेताओं को मिल सकता है टिकट!
Toxic Cough Syrup: MP में 24 बच्चों की मौत, SC में सुनवाई, Ranganathan Govindan गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
जनरल नॉलेज
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
ट्रेंडिंग
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget