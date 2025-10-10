मोबाइल फोन की तरह AI भी धीरे-धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है. ईमेल लिखने से लेकर किसी भी मामले पर सलाह के लिए लोग धड़ल्ले से AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. खानपान की बात हो या रिलेशनशिप में मदद की, लोगों के लिए ChatGPT हर मर्ज की दवा के तौर पर काम कर रहा है. ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भी इसकी पुष्टि की है कि लोग रिलेशनशिप को लेकर भी इस चैटबॉट की मदद ले रहे हैं. ऐसा करने वाले लोगों की संख्या आपको चौंका सकती है.

OpenAI की रिपोर्ट में पता चली यह बात

बीते महीने OpenAI नए एक रिपोर्ट रिलीज की थी. इसमें विस्तृत तरीके से बताया गया था कि लोग ChatGPT कैसे यूज कर रहे हैं. इस रिपोर्ट से पता चला कि महज 1.9 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं, जो ChatGPT से अपने रिलेशनशिप को लेकर बातचीत करते हैं. मई 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक की लगभग 11 लाख कन्वर्सेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी. कंपनी ने बताया है कि रिसर्च के दौरान टीम के किसी भी मेंबर ने यूजर्स के मैसेज नहीं देखे और सारा विश्लेषण कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत किया गया था.

डेली मैसेज की संख्या चौंका देगी

रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई, 2025 में ChatGPT पर रोजाना 2.5 बिलियन मैसेज भेजे गए थे. यूजर बिहेवियर को समझने के लिए OpenAI ने कन्वर्सेशन को अलग-अलग थीम में बांटा है. रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए जहां कम ही लोग इस चैटबॉट को यूज कर रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग जानकारी लेने, राइटिंग में मदद के लिए या किसी चीज को कैसे करना है, से संबंधित कन्वर्सेशन के लिए इस चैटबॉट का रूख कर रहे हैं. लगभग 8.5 प्रतिशत मैसेज How-to Advice से संबंधित थे, जैसे मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लोग अब ChatGPT से काम से जुड़ी बातों के अलावा दूसरे मुद्दों पर ज्यादा बातचीत कर रहे हैं.

