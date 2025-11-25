आपकी SIM कितने साल तक जिंदा रहती है? सच जानकर चौंक जाएंगे!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

SIM Card: हम रोज़ाना अपने स्मार्टफोन में SIM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह सवाल शायद ही कभी मन में आता होगा कि एक SIM असल में कितने साल तक चल सकती है. क्या इसकी भी कोई एक्सपायरी होती है? क्या यह हमेशा काम करती रहती है या फिर कुछ समय बाद बेकार हो जाती है? आइए जानते हैं SIM कार्ड की असली उम्र और उससे जुड़ी जरूरी बातें.

SIM कार्ड की असली उम्र कितनी होती है?

SIM कार्ड दिखने में छोटा होता है लेकिन इसमें एक माइक्रो-चिप लगी होती है जो समय के साथ घिसने, गर्मी, नमी और इस्तेमाल की वजह से कमजोर पड़ सकती है.

आमतौर पर एक SIM कार्ड 8 से 15 साल तक आराम से चलता है लेकिन यह कई बातों पर निर्भर करता है जैसे फोन में बार-बार SIM बदलना, खराब नेटवर्क एरिया में ज्यादा इस्तेमाल या SIM स्लॉट में धूल-मिट्टी का जमा होना. दूसरे शब्दों में कहें तो SIM की कोई तय एक्सपायरी डेट नहीं होती लेकिन उसकी लाइफ मोबाइल के इस्तेमाल और वातावरण पर निर्भर करती है.

कब SIM कार्ड खराब होने लगता है?

SIM कार्ड समय के साथ कुछ संकेत दिखाने लगता है जो बताते हैं कि वह अपनी उम्र पूरी कर रहा है. कॉल ड्रॉप बढ़ जाना, नेटवर्क अचानक गायब होना, बार-बार NO SIM या SIM Not Detected दिखना या डेटा स्पीड बहुत धीमी हो जाना ये सभी संकेत हैं कि SIM कार्ड या तो खराब हो रहा है या अपनी उम्र के अंत के करीब है. कभी-कभी SIM की चिप पर खरोंच आने या नमी लगने से भी यह सही से काम करना बंद कर देती है.

अगर SIM पुरानी हो जाए तो क्या होगा?

पुरानी SIM कई तरह की परेशानी पैदा कर सकती है.

नेटवर्क लगातार गिरता रहेगा

4G या 5G स्पीड बेहद धीमी हो जाएगी

OTP और बैंक मैसेज समय पर नहीं आएंगे

फोन कॉल कनेक्ट नहीं होंगी

अगर SIM बहुत पुरानी हो जाए तो टेलीकॉम कंपनी उसे inactive भी कर सकती है, खासकर जब लंबे समय तक रिचार्ज या इस्तेमाल नहीं किया गया हो.

क्या करें ताकि SIM ज्यादा समय चले?

SIM को सूखा और साफ़ रखें, बार-बार फोन में बदलने से बचें और अगर नेटवर्क या स्पीड की दिक्कत बढ़ने लगे तो टेलीकॉम कंपनी से नई SIM (replacement SIM) ले लें. ज्यादातर कंपनियां मुफ्त या बहुत कम कीमत पर इसे बदल देती हैं.

