1650 करोड़ का साम्राज्य और राजाओं जैसी जिंदगी! इन कामों से करोड़ों छापते हैं चिरंजीवी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा1650 करोड़ का साम्राज्य और राजाओं जैसी जिंदगी! एक्टिंग के अलावा इन कामों से करोड़ों छापते हैं मेगास्टार चिरंजीवी

1650 करोड़ का साम्राज्य और राजाओं जैसी जिंदगी! एक्टिंग के अलावा इन कामों से करोड़ों छापते हैं मेगास्टार चिरंजीवी

Chiranjeevi Birthday: 71 साल के होने जा रहे दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी एक आलीशान जिंदगी जीते हैं. फिल्मों के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस से भी मोटी कमाई करते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Aug 2026 08:44 AM (IST)
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Chiranjeevi Birthday: दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने 70 के दशक के अंत में फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू किया था और आज भी वो बतौर लीड एक्टर बड़े पर्दे पर फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं. साउथ के सबसे चर्चित, सबसे महंगे और सबसे रईस एक्टर में उनका नाम लिया जाता है. एक्टर अपना 71वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. इस मौके पर जानते हैं कि अरबों की संपत्ति के मालिक और आलीशन जिंदगी जीने वाले चिरंजीवी आखिर एक्टिंग के अलावा और कहा-कहां से कमाई करते हैं?
 
मां की वजह से बदला था नाम

चिरंजीवी का जन्म 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मोगाल्तुरु में हुआ था. उनका नाम कोणिदेल शिव शंकर वर प्रसाद रखा गया था. हालांकि जब वो फिल्मी दुनिया में आए तो अपनी मां के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर चिरंजीवी रख लिया था. 

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मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखी एक्टिंग की बारीकियां

चिरंजीवी को बचपन से ही अभिनय का शौक था और उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था. यहां से उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी और फिर उतर गए सिनेमा की दुनिया में. 

1978 में किया था डेब्यू

चिरंजीवी ने 23 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. सबसे पहले उन्होंने फिल्म पुनधिरल्लु (1979) साइन की थी, हालांकि ये उनकी पहली रिलीज फिल्म नहीं थी. उनकी पहली रिलीज फिल्म 'प्रणाम खरेदु' थी जो साल 1978 में ही रिलीज हुई थी. लेकिन, उन्हें सबसे पहली पहचान दिलाने का काम किया था फिल्म 'माना वूरी पांडवुलु' ने. बापू के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने उन्हें तेलुगु ऑडियंस के बीच पॉपुलर कर दिया था. 

1650 करोड़ का साम्राज्य और राजाओं जैसी जिंदगी! एक्टिंग के अलावा इन कामों से करोड़ों छापते हैं मेगास्टार चिरंजीवी

कभी अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार बन गए थे चिरंजीवी

चिरंजीवी के फिल्मी करियर में एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता से भी बड़ा माना गया था. बात है 90 के दशक की शुरुआत की. उस दौर में अमिताभ बच्चन अपने करियर के पीक पर थे और सबसे ज्यादा फीस लिया करते थे. हालांकि साल 1992 में चिरंजीवी ने 1.25 करोड़ रुपये की फीस लेकर अमिताभ बच्चन सहित सभी स्टर्स को पीछे छोड़ दिया था. तब चिरंजीवी को फिल्मफेयर और इंडिया टुडे जैसी एंटरटेनमेंट मैगजीन्स ने 'बिगर दैन बच्चन' नाम दिया था. जबकि द वीक ने एक्टर को 'द न्यू मनी मशीन' कहा था. 

हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में लग्जरी प्रॉपर्टी

चिरंजीवी अपने परिवार के साथ हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में रहते हैं. यहां उनका 25,000 वर्ग फुट में फैला बेहद आलीशान बंगला बना हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये तक बताई जाती है. हैदराबाद के अलावा अभिनेता के पास चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी घर और फार्म हाउस है. 

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प्राइवेट जेट और लग्जरी गाड़ियों के मालिक

71 वर्षीय चिरंजीवी के पास कई महंगी और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है. उनके कार कलेक्शन मेंरेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, टोयोटा लैंड क्रूजर और रोल्स रॉयस फैंटम जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इनके अलावा अभिनेता के पास खुद का प्राइवेट जेट भी है. वो अक्सर इसमें सफर करते हुए नजर आते हैं. 

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कहां-कहां से कमाई करते हैं चिरंजीवी?

चिरंजीवी फिल्मों में अभिनय के अलावा और भी कई सोर्स से कमाई करते हैं. एक फिल्म के लिए वो 30 से 50 करोड़ रुपये के बीच फीस लेते हैं. उनकी कमाई का जरिया एक्टिंग के अलावा प्रॉफिट शेयरिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट भी है. इसके अलावा अभिनेता इन्वेस्टमेंट से भी मोटी कमाई करते हैं. उन्होंने कई महंगी जमीन और प्रॉपर्टी में निवश किया है. वहीं एक्टर ने नागार्जुन और सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर घरेलू फ़ुटबॉल लीग की टीम केरल ब्लास्टर्स में भी निवेश किया है. 

चिरंजीवी ने अपने भाई नागेंद्र बाबू के साथ अपनी मां अंजना देवी के नाम पर साल 1998 में 'अंजना प्रोडक्शंस' नाम के प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी. इसके अलावा अभिनेता अपने बेटे और तेलुगु सुपरस्टार राम चरण के प्रोडक्शन हाउस 'कोनिडेला प्रोडक्शन कंपनी' के साथ भी जुड़े हुए हैं. 

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चिरंजीवी का परिवार

चिरंजीवी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता ने साल 1984 में सुरेखा कोणिदेल से शादी की थी. दोनों की शादी को 42 साल पूरे हो चुके हैं. कपल के एक बेटे राम चरण और दो बेटियां हैं. उनकी बड़ी बेटी का नाम सुष्मिता कोनिडेला और छोटी बेटी श्रीजा कोनिडेला है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 07:12 AM (IST)
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