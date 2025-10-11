पिछले कुछ समय से साइबर अपराधों में इजाफा हुआ है और इस कारण हर साल लोगों को करोड़ों की चपत लगती है. आमतौर पर साइबर अपराधियों को अकाउंट की एक्सेस या आइडेंटिटी चुराने के लिए ज्यादा इंफोर्मेशन की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ मोबाइल नंबर से भी वे बड़े कांड कर सकते हैं. अगर किसी हैकर के पास आपका नंबर पहुंच जाता है तो वह आपके जानकार लोगों को चूना लगाने समेत कई बड़े-बड़े कांड कर सकता है.

सिर्फ मोबाइल नंबर पता होने से हो सकते हैं ये कांड

Rerouting- कोई हैकर आपका नंबर चुराकर उसे अपने नंबर की तरह यूज कर सकता है. वो खास ट्रिक से आपके नंबर पर आने वाली कॉल्स और मैसेज को अपने मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं. इस तरह उनको आपके कॉल्स, मैसेज और ऑनलाइन अकाउंट की एक्सेस मिल सकती है.

पर्सनल जानकारी की चोरी- हैकर्स सिर्फ मोबाइल नंबर की मदद से आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं. नंबर रीरूट करने के बाद आपके मोबाइल पर आने वाले सारे मैसेज और कॉल्स उनके पास जाएंगे. इनकी मदद से वो आपके किसी भी अकाउंट तक पहुंच सकते हैं.

स्पूफिंग- हैकर्स आपके नंबर से आपके परिजनों, दोस्तों और दूसरे जानकार लोगों को ठग सकते हैं. हालिया समय में हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, जहां हैकर्स किसी दूसरे व्यक्ति के नंबर से मैसेज या कॉल कर लोगों को ठग रहे हैं.

ब्लैकमेलिंग- अगर आपके नंबर की एक्सेस हैकर्स के हाथों में पहुंच जाती है तो वो इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए भी कर सकते हैं. मोबाइल नंबर से आपकी पर्सनल उनके हाथ लग सकती है और इसके बदले वो ब्लैकमेलिंग तक कर सकते हैं.

मोबाइल नंबर लीक होने पर करें ये काम

मोबाइल नंबर लीक होने पर सबसे पहले अपने सर्विस प्रोवाइडर को फोन करें. सर्विस प्रोवाइडर आपने नंबर पर फ्रॉड अलर्ट लगा देंगे और इससे होने वाली असामान्य एक्टिविटी पर भी नजर रखेंगे. इसके अलावा ऐसी स्थिति में अपने परिजनों, दोस्तो और जानकारों को अलर्ट कर दें ताकि वो स्कैमर्स के झांसे में न फंसे.

