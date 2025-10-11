TV की बड़ी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे Reels, Instagram कर रही यह तैयारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTV की बड़ी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे Reels, Instagram कर रही यह तैयारी

अगर आप मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर रील्स देखकर बोर हो चुके हैं तो इंस्टाग्राम आपके लिए नया इंतजाम कर रही है. कंपनी ने कहा है कि वह इंस्टाग्राम की टीवी ऐप ला सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

जल्द ही आपको घर के स्मार्ट टीवी पर रील्स देखने का मौका मिल सकता है. दरअसल, इंस्टाग्राम एक टीवी ऐप लाने पर विचार कर रही है. इसके बाद लोग टीवी की बड़ी स्क्रीन पर रील्स और दूसरे वीडियो देख सकेंगे. साथ ही यह यूट्यूब के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है. इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोस्सेरी ने कहा कि अभी कंपनी इस पर विचार कर रही है. ऑफिशियली अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है. 

टीवी ऐप को लेकर इंस्टाग्राम प्रमुख ने कही यह बात

मोस्सेरी ने कहा कि अगर लोग टीवी पर कंटेट देख रहे हैं तो हमें भी टीवी पर जाना पड़ेगा. इंस्टाग्राम चाहती है कि उसका कंटेट हर डिवाइस पर अच्छा दिखे. उन्होंने कहा कि ऐप पर लाइव स्पोर्ट्स और एक्सक्लुसिव शोज नहीं आएंगे. साथ ही मोस्सेरी ने यह भी माना कि इंस्टाग्राम को टीवी ऐप कई साल पहले लॉन्च कर देनी चाहिए थी.

भारत एक जरूरी मार्केट- मोस्सेरी

भारत को लेकर भी मोस्सेरी ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम की ग्रोथ के लिए भारत एक महत्वपूर्ण मार्केट है खासकर टिकटॉक के बैन होने के बाद से. बता दें कि 2020 में चीन के साथ हुए सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था. इसके बाद से शॉर्ट वीडियो के मामले में भारत में इंस्टाग्राम को कोई टक्कर नहीं दे पाया है.

इंस्टाग्राम में हो रहे कई बदलाव

पिछले कुछ सालों से इंस्टाग्राम में कई बड़े बदलाव आए हैं और अब यह सिर्फ फोटोज तक सीमित नहीं है. अब प्राइवेट मैसेज, स्टोरीज और रील्स के चलते लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. मेटा के मालिकाना हक वाली इंस्टाग्राम के मंथली यूजर्स की संख्या 3 अरब को पार चुकी है और अब ग्लोबल मार्केट में टिकटॉक को कड़ी टक्कर देने के लिए शॉर्ट वीडियो पर ज्यादा फोकस कर रही है.

Samsung Galaxy M17 5G ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000mAH की दमदार बैटरी के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत

Published at : 11 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Instagram Reels Meta TECH NEWS
