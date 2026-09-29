Googlebook ने ली Chromebook की जगह, नए Laptop में क्या खास?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Chromebook अभी जारी रहेगा, कुछ मॉडल Googlebook OS में अपग्रेड होंगे.

Google ने लैपटॉप की दुनिया में Chromebook से आगे बढ़ते हुए Googlebook नाम से लैपटॉप की नई सीरीज पेश की है. इसे खास तौर पर Android डिवाइस और Gemini AI के साथ बेहतर तरीके से काम करने के लिए बनाया गया है. Googlebook में सिर्फ सामान्य लैपटॉप वाले काम ही नहीं, बल्कि फोन और लैपटॉप को आपस में जोड़कर इस्तेमाल करने पर भी खास ध्यान दिया गया है. यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब लैपटॉप में AI फीचर्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Googlebook में क्या खास है.

Googlebook में क्या है?

Googlebook Google का नया लैपटॉप प्लेटफॉर्म है, जिसमें Googlebook OS दिया गया है. यह सिस्टम ChromeOS की कुछ खूबियों को Android तकनीक के साथ जोड़ता है. नए लैपटॉप Acer, ASUS, Dell, HP और Lenovo जैसे ब्रांड लेकर आ रहे हैं. शुरुआती Googlebook मॉडल की कीमत 899 डॉलर से शुरू होती है. कंपनी के मुताबिक, Googlebook को Android डिवाइस के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि दोनों के बीच काम करना आसान हो. फोन से जुड़े कई काम लैपटॉप पर ही किए जा सकते हैं.

Googlebook में क्या खास है?

Googlebook की एक खासियत Cast My Apps है. इसके जरिए फोन के ऐप्स को लैपटॉप की स्क्रीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, फोन और लैपटॉप के बीच जानकारी को लेकर बार-बार अलग-अलग डिवाइस पर जाने की जरूरत कम होती है. Googlebook में Gemini AI को भी सिस्टम का जरूरी हिस्सा बनाया गया है. Magic Pointer इसका एक प्रमुख फीचर है. यह सामान्य माउस कर्सर से आगे बढ़कर स्क्रीन पर दिखाई दे रही चीजों के आधार पर Gemini की मदद लेने का तरीका देता है. जैसे ईमेल में मौजूद किसी तारीख को देखकर मीटिंग शेड्यूल करने में मदद ली जा सकती है.

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Gemini AI से जुड़े कई फीचर्स

Googlebook में Gemini की मदद से कस्टम विजेट बनाने की सुविधा भी दी गई है. यूजर Gmail और Google Calendar जैसी सेवाओं की जानकारी जोड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से डैशबोर्ड तैयार कर सकता है. Rambler नाम का फीचर बोली गई बातों को व्यवस्थित टेक्स्ट में बदलने में मदद करता है. Qualcomm Snapdragon X Elite वाले Googlebook मॉडल में Android ऐप्स और गेम्स को नेटिव तरीके से चलाने का सपोर्ट भी मिलता है.

क्या Chromebook खत्म हो जाएगा?

Google ने अभी Chromebook को बंद नहीं किया है. मौजूदा Chromebook यूजर्स को उनकी तय सपोर्ट अवधि के अनुसार सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे. कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ Chromebook मॉडल को फ्यूचर में Googlebook OS में अपग्रेड किया जा सकेगा, हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि किन मॉडलों को यह सुविधा मिलेगी और अपडेट कब शुरू होगा.

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