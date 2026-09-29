संभल हिंसा: आरोपी अफरोज की NSA हिरासत रद्द, SC ने UP सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश की संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. 2024 के इस मामले में कोर्ट ने पाया कि NSA लगाने का आधार अफरोज का वह बयान था, जो उसने पुलिस कस्टडी में दिया. कोर्ट ने हिरासत को अवैध बताते हुए राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच 8 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. उस समय बेंच ने कहा था कि किसी पर NSA लगाने के लिए अधिकारियों का पूरी तरह संतुष्ट होना ज़रूरी है. जजों ने सवाल उठाया था कि क्या पुलिस की कस्टडी में दिया गया कबूलनामा इसके लिए पर्याप्त है?

अब कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस हिरासत में दिए गए अफरोज के कबूलनामे के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का आदेश पारित नहीं कर सकती थी.

क्या है मामला

संभल की शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था. 24 नवंबर 2024 को इसके विरोध में हिंसा हुई. हिंसा में चार लोगों की मौत भी हुई थी.अफरोज को हिंसा के मामले में आरोपी बनाया गया था. घटना के 54 दिन बाद 17 जनवरी 2025 को उसे गिरफ्तार किया गया. लगभग 9 महीना जेल में बिताने के बाद 9 सितंबर 2025 को उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.

अफरोज की रिहाई के बाद 13 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार ने उसके खिलाफ NSA लगा दिया और उसे हिरासत में ले लिया गया. राज्य सरकार ने इस आदेश के पीछे मामले में उपलब्ध सामग्री को आधार बनाया था. उसका कहना था कि अफरोज के दोबारा हिंसा करने या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका है.

सुप्रीम कोर्ट में अफरोज की ओर से रेखा बनाम तमिलनाडु और अमीना बेगम बनाम तेलंगाना जैसे फैसलों का हवाला दिया गया. इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NSA लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री की उपलब्धता और उस पर सोच-विचार जरूरी है. अफरोज की तरफ से कहा गया कि उसका नाम पहले कुछ आपराधिक मामलों में रहा है, लेकिन यह अपने आप में प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार नहीं हो सकता.

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