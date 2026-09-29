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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब

नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब

दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर फेज-3 का उद्घाटन हो गया है. जानें मयूर विहार से AIIMS तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी, लागत, लंबाई और परियोजना में हुई देरी की पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 02:10 PM (IST)
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दिल्ली के लोगों के लिए मंगलवार (29 सितंबर 2026) को सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी सुविधा शुरू हुई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के फेज-3 का उद्घाटन किया. यह कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार को सराय काले खां के रास्ते दक्षिण दिल्ली और AIIMS से जोड़ता है. परियोजना का मकसद इस रास्ते पर सिग्नल फ्री आवाजाही उपलब्ध कराना है.

बारापुला फेज-3 के शुरू होने के बाद मयूर विहार और नोएडा की तरफ से AIIMS तथा दक्षिण दिल्ली जाने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. रिपोर्टों के मुताबिक, इस रास्ते पर यात्रा का समय करीब 35-40 मिनट से घटकर लगभग 15 मिनट तक हो सकता है.

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मयूर विहार से AIIMS तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी

बारापुला फेज-3 मौजूदा बारापुला फ्लाईओवर से सराय काले खां पर जुड़ता है. इसके जरिए पूर्वी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को कई प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों से बचने का रास्ता मिलेगा. प्रोजेक्ट की मुख्य एलिवेटेड स्ट्रेच करीब 3.5 किलोमीटर है. प्रोजेक्ट के डिजाइन डिटेल में मुख्य वायाडक्ट की लंबाई 4.9 किलोमीटर बताई गई है. इसमें अलग-अलग लूप और रैंप भी शामिल हैं. कॉरिडोर से NH-24, DND फ्लाईवे और रिंग रोड पर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. यह सराय काले खां के आसपास मौजूद रेलवे, ISBT, मेट्रो और दूसरे परिवहन साधनों से जुड़ी कनेक्टिविटी को भी बेहतर करेगा.

2014 में मंजूर, 2015 में शुरू हुआ था काम

बारापुला फेज-3 परियोजना को दिसंबर 2014 में मंजूरी मिली थी और निर्माण का काम 2015 में शुरू हुआ था. इसे करीब 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. यानी इसे 2017 तक तैयार होना था, लेकिन जमीन, पर्यावरण मंजूरी, पेड़ों से जुड़ी अनुमति, यमुना के बढ़े जलस्तर, तकनीकी दिक्कतों और दूसरे विवादों के कारण काम में लगातार देरी हुई. परियोजना की लागत भी समय के साथ बढ़ी. इसका शुरुआती स्वीकृत बजट 1,260.63 करोड़ था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,635.03 करोड़ किया गया. यानी शुरुआती लागत की तुलना में करीब 374.40 करोड़ की बढ़ोतरी हुई. इस तरह करीब 11 साल बाद यह परियोजना जनता के लिए खुली है. शुरुआत में जिस काम को लगभग ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य था, उसे पूरा होने में करीब एक दशक से ज्यादा समय लगा.

रोजाना करीब 2 टन CO₂ उत्सर्जन कम होने का अनुमान

बारापुला फेज-3 के शुरू होने से ट्रैफिक के अधिक सुचारू होने की उम्मीद है. अधिकारियों के अनुसार, सिग्नल फ्री आवाजाही से रोजाना करीब 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO₂ उत्सर्जन कम हो सकता है. कॉरिडोर में साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की सुविधा भी रखी गई है. परियोजना के डिजाइन के मुताबिक मयूर विहार और सराय काले खां दोनों तरफ वाहनों के आने-जाने के लिए लूप बनाए गए हैं.

प्रवेश वर्मा बोले- 11 साल का इंतजार खत्म हुआ

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने परियोजना के उद्घाटन को लेकर कहा कि दिल्ली के लोगों का 11 साल का इंतजार खत्म हुआ है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कई तरह की मंजूरी और दूसरी समस्याएं थीं, जिन्हें दूर किया गया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक पुल बनाने की परियोजना नहीं थी, बल्कि दिल्ली के लोगों के समय और टैक्स के पैसे से जुड़ा काम था. उनके मुताबिक, सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परियोजना को पूरा किया है.

कई साल तक देरी को लेकर उठे थे सवाल

बारापुला फेज-3 को लेकर पिछले कुछ वर्षों में परियोजना की देरी और बढ़ती लागत पर सवाल भी उठते रहे हैं. जनवरी 2026 में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच ने परियोजना में देरी, लागत बढ़ने और कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में FIR दर्ज की थी. यह जांच और आरोप अलग विषय हैं और इनसे परियोजना से जुड़े किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि अपने आप साबित नहीं होती. अब फेज-3 के शुरू होने के बाद पूर्वी दिल्ली, नोएडा और दक्षिण दिल्ली के बीच सड़क संपर्क में बदलाव आने की उम्मीद है. मयूर विहार से सराय काले खां और आगे AIIMS की तरफ जाने वाले यात्रियों को खास तौर पर सिग्नल फ्री मार्ग का फायदा मिलने की बात कही गई है.

जनता ने एबीपी न्यूज से क्या कहा?

एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान दिल्ली के लोगों ने कहा कि यह एलिवेटेड रोड दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए किसी लाइफ लाइन से काम नहीं है. पिछले 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज एक बड़ी सौगात अमित शाह जी ने दिल्ली के लोगों को दी है. सिग्नल फ्री यह एलिवेटेड रोड लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करेगा. लंबे जाम से लोगों को निजात मिलेगी साथ ही प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें भी यह एलिवेटेड रोड काफी अहम भूमिका निभाएगा .

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Sep 2026 02:10 PM (IST)
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