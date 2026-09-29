EC-SIR पर विपक्षी बैठक के लिए दिल्ली रवाना ममता बनर्जी, जानें क्या कहा?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार को कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुईं. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही हैं. उन्होंने संक्षेप में कहा, “चुनाव आयोग के संबंध में INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रही हूं.”

30 सितंबर को दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक

INDIA गठबंधन की प्रस्तावित बैठक 30 सितंबर को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होनी है . इसमें विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है . बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों के साथ SIR को लेकर विपक्ष की चिंताओं पर चर्चा हो सकती है . तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है . हालांकि, गठबंधन के अन्य दलों से कौन-कौन से नेता पहुंचेंगे, इसकी पूरी सूची अभी सामने नहीं आई है .

राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी की फोन पर बातचीत

बैठक से पहले विपक्षी दलों के बीच संपर्क का दौर भी जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की है. दोनों नेताओं के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर चर्चा हुई.

वहीं, माकपा महासचिव एमए बेबी भी INDIA गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने विपक्षी नेताओं को बैठक के लिए पत्र लिखा था. इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी से भी बातचीत की और दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच समन्वय की जरूरत पर सहमति जताई.

बंगाल में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी EC मुद्दे पर साथ

चुनाव आयोग और SIR के मुद्दे ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से आमने-सामने रहने वाली तृणमूल कांग्रेस और माकपा को भी एक मंच पर चर्चा के लिए ला दिया है. वाम दलों ने SIR को लेकर व्यापक विपक्षी समन्वय की मांग की है, जबकि ममता बनर्जी ने इस पहल पर सकारात्मक रुख दिखाया है.

माकपा, भाकपा और भाकपा (माले) लिबरेशन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर चुके हैं. कांग्रेस ने भी ज्ञानेश कुमार को लेकर अपना विरोध तेज किया है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 29 सितंबर को इसी मुद्दे पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए हुई है.

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