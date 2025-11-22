Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एयरड्रॉप का यूज अब सिर्फ ऐप्पल यूजर्स तक ही सीमित नहीं रहेगा. लंबे समय तक ऐप्पल इकोसिस्टम के लिए बड़े एडवांटेज के तौर पर देखे गए एयरड्रॉप को अब एंड्रॉयड यूजर्स भी यूज कर पाएंगे. यह फीचर ऐप्पल यूजर्स को तेजी से फाइल शेयर करने की सुविधा देता था. अब गूगल ने भी इसे क्रैक कर लिया है और यह एंड्रॉयड डिवाइस पर भी काम करेगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

एंड्रॉयड फोन पर कैसे काम करेगा एयरड्रॉप?

फाइल शेयरिंग के लिए गूगल की क्विक शेयर ऐप आती है, लेकिन अभी तक यह क्रॉस-प्लेटफॉर्म के लिए कंपेटिबल नहीं थी. अब गूगल ने ऐप्पल की मदद के बिना इस बाधा को पार कर लिया है. इसका मतलब है कि अब गूगल की क्विक शेयर ऐप्पल के एयरड्रॉप के साथ फाइल एक्सचेंज कर सकती है. यानी एंड्रॉयड यूजर क्विक शेयर से एयरड्रॉप के जरिए आईफोन पर फाइल्स भेज सकेंगे. इसी तरह ऐप्पल यूजर्स भी एयरड्रॉप से क्विक शेयर के जरिए एंड्रॉयड डिवाइसेस पर फाइल्स शेयर कर पाएंगे.

एंड्रॉयड पर एयरड्रॉप कैसे यूज करें?

अभी यह फीचर केवल पिक्सल 10 डिवाइस पर अवेलेबल है और आगे चलकर इसे बाकी डिवाइस पर भी रोलआउट किया जा सकता है. अगर आप पिक्सल 10 से आईफोन वाले अपने दोस्त के साथ फाइल शेयर करना चाहते हैं तो आपके दोस्त को एयरड्रॉप पर अपने आईफोन को डिस्कवरेबल टू एनीवन करना होगा. इसके बाद यह क्विक शेयर में विजिबल हो जाएगा. इसे सेलेक्ट करें और फाइल शेयर कर दें. इसी तरीके से आप आईफोन से फाइल रिसीव कर सकते है.

गूगल ने नहीं ली ऐप्पल की मदद

अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्रॉस-प्लेटफॉर्म फीचर और ऐप्पल और गूगल ने मिलकर बनाया है तो ऐसा नहीं है. गूगल ने इसके लिए ऐप्पल से कोई मदद नहीं ली है. गूगल ने इसके लिए ऐप्पल से बातचीत भी नहीं की थी. हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि गूगल आगे चलकर इस पर काम करने के लिए ऐप्पल से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं.

