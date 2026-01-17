Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप गूगल के पिक्सल डिवाइसेस के दीवाने हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. गूगल अगले महीने Pixel 10a को लॉन्च कर सकती है. Pixel 9a को पिछले साल मार्च में लॉन्च किया गया था, लेकिन गूगल इस बार 10a को थोड़ा जल्दी लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है. इसे कुछ महीने पहले लॉन्च हुई Pixel 10 सीरीज के एक किफायती वेरिएंट के तौर पर लाया जा रहा है. अब एक ताजा रिपोर्ट में इस फोन की लॉन्च टाइमलाइन के साथ-साथ स्टोरेज और कलर ऑप्शन भी सामने आए हैं.

Pixel 10a को लेकर ये जानकारी आई सामने

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pixel 10a को 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है. गूगल इसे ब्लैक, ऑफ व्हाइट और लैवेंडर कलर के साथ-साथ एक नए रेड कलर में भी उतार सकती है, जिसे बैरी नाम दिया जा सकता है. बाकी फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आएगा. इसे Tensor G4 चिपसेट मिलेगा, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया जा सकता है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP के प्राइमरी कैमरे के साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13MP का फ्रंट सेंसर मिल सकता है. इस फोन के 5,100mAh की बैटरी के साथ आने की उम्मीद है.

कितनी रह सकती है कीमत और किससे होगा मुकाबला?

कयास लगाए जा रहे हैं कि Pixel 10a की कीमत 49,999 रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. गूगल के इस फोन को आईफोन 17 सीरीज का किफायती वेरिएंट आईफोन 17e से टक्कर मिल सकती है. ऐप्पल भी अगले कुछ हफ्तों में आईफोन 17e को लॉन्च करेगी. इसमें डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले, A19 चिपसेट और 48MP के रियर कैमरा मिलने की उम्मीद है. इसकी डिजाइन लैंग्वेज भी आईफोन 17 की तरह रहने वाली है. इसकी शुरुआती कीमत 60,000 रुपये के आसपास रह सकती है.

