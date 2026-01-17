हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचार्जर के कारण भी स्लो हो सकती है फोन की स्पीड, ये काम कर लिया तो नए जैसा भागेगा मोबाइल

चार्जर के कारण भी स्लो हो सकती है फोन की स्पीड, ये काम कर लिया तो नए जैसा भागेगा मोबाइल

स्टोरेज फुल होने या बैकग्राउंड एक्टिविटी के कारण फोन स्लो होने का सबको पता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि खराब चार्जर के कारण भी फोन की स्पीड पर असर पड़ता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Jan 2026 12:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन की स्पीड कई कारणों से स्लो हो सकती है. कई बार स्टोरेज फुल होने और ज्यादा बैकग्राउंड एक्टिविटी जैसे कारणों से फोन स्लो चलने लगता है. इन कारणों का लगभग सभी लोगों को पता होता है और वो बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर या स्टोरेज खाली इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन कई बार एक और वजह से भी फोन स्लो चलने लगता है और लोगों को इसका अंदाजा नहीं लग पाता. बहुत कम लोग जानते हैं कि चार्जर के कारण भी फोन की स्पीड पर असर पड़ता है.

चार्जर से कैसे स्लो होता है फोन?

कई लोग नकली या खराब क्वालिटी वाले चार्जर से अपना फोन चार्ज करते हैं. यह देखने में भले ही नुकसानदायक न लगता हो, लेकिन इससे फोन को बहुत नुकसान होता है. नकली चार्जर पावर को ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते, जिससे बैटरी में हीट बढ़ जाती है और फोन ओवरहीट होने लगता है. अगर फोन एक बार ओवरहीट हो गया तो सिस्टम अपने आप फोन के प्रोसेसर को स्लो डाउन कर देता है ताकि इंटरनल पार्ट्स को नुकसान न पहुंचे. इस कारण आपके फोन के सारे फंक्शन्स स्लो हो जाते हैं. अगर ऐसा लगातार चलते रहता है तो इससे बैटरी के साथ-साथ फोन के दूसरे कंपोनेंट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है.

चार्जर की तरह केबल भी बिगाड़ सकती है मामला

चार्जर की तरह केबल भी असली होना जरूरी है. अगर आप खराब क्वालिटी वाली केबल से फोन चार्ज कर रहे हैं तो पावर ठीक तरीके से बैटरी तक नहीं पहुंच पाती. इससे बैटरी और दूसरे पार्ट्स पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो सकता है.

इसका समाधान क्या है?

अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक नई जैसी बनी रहे और फोन भी एकदम रॉकेट की स्पीड से चलें तो चार्जर और दूसरी एक्सेसरीज पर ध्यान दें. कभी भी खराब क्वालिटी वाले चार्जर और केबल आदि का यूज न करें. भले ही आपको ऑरिजनल एक्सेसरीज के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ जाएं, लेकिन इससे आपका फोन खराब नहीं होगा और आपको टेंशन फ्री होकर इसे यूज कर पाएंगे.

Published at : 17 Jan 2026 12:15 PM (IST)
