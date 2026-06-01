कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? बंद पड़ा फोन हो सकता है बेकार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ठंडे सरफेस पर चार्ज करें, ओवरहीटिंग से बचें.

Android Phone Battery Tips: आप भले ही कितने भी महंगे फोन का यूज कर रहे हैं, यह तभी तक काम का है, जब तक इसकी बैटरी चार्ज है. बैटरी डेड होने के बाद यह किसी काम का नहीं रहता. अगर फोन नया है और आप इसे तुरंत चार्जिंग पर डालते हैं तो यह चार्ज हो जाता है, लेकिन पुराने फोन के साथ ऐसा नहीं होता. अगर आपका फोन काफी पुराना है और लंबे समय से बंद पड़ा है तो इसे चार्ज करना मुश्किल हो जाता है. अगर फोन की बैटरी के चार्जिंग साइकिल पूरे हो गए हैं तो यह चार्ज नहीं होगी. इसके अलावा एक और भी खतरा रहता है.

बंद पड़ा फोन हो सकता है खराब

ज्यादातर फोन में लिथियम-आयन बैटरी का यूज होता है. हर बैटरी के चार्जिंग साइकिल फिक्स होते हैं. एक बार ये पूरे होने के बाद इसे चार्ज करना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा अगर यह बैटरी महीनों से बंद पड़ी है और फिर इसे चार्ज किया जाता है तो इसके फूलने का खतरा रहता है.

चार्ज करने पर क्यों फूल जाती है बैटरी?

लिथियम-आयन बैटरी में एनॉड, कैथॉड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव और नेगेटिव करंट कलेक्टर होते हैं. इस पूरे सिस्टम के कारण बैटरी चार्ज होती है, लेकिन कई बार केमिकल रिएक्शन के कारण बैटरी में गैस बनने लगती है, जिससे बैटरी फूल जाती है. ओवरचार्जिंग, वॉल्टेज इश्यू या एक्स्ट्रीम टेंपरेचर में यूज करने के कारण यह दिक्कत आने लगती है. इसीलिए फोन को चार्ज होने के बाद चार्जिंग बंद करने और ऑरिजनल एक्सेसरीज से चार्ज करने की सलाह दी जाती है.

बैटरी को खराब होने से बचाने के लिए क्या करें?

अगर आप फोन को यूज नहीं करने वाले हैं तो भी बैटरी हेल्थ को ठीक कंडीशन में रखने के लिए हर कुछ दिन बाद इसे चार्ज कर लें. चार्ज न करने पर बैटरी कमजोर होती जाती है और इसके खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं.

बैटरी को लंबा चलाने के लिए इसे 80 प्रतिशत से ज्यादा चार्ज न करें. इसी तरह फोन के डिस्चार्ज होकर बंद होने से पहले बैटरी चार्ज कर लें.

अगर फोन की बैटरी पुरानी हो गई है तो डिवाइस रिप्लेस करने की बजाय नई बैटरी खरीद लें. इस तरह हजारों रुपये की बचत की जा सकती है.

फोन को ठंडे और सॉलिड सरफेस पर रखकर चार्ज करें. ओवरहीट होने पर फोन यूज करने से बचें. इसी तरह चार्जिंग के दौरान फोन पर गेमिंग और स्ट्रीमिंग आदि से परहेज करना चाहिए.

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