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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid Phones से भी आएगी प्रोफेशनल कैमरे जैसी फोटो, सिर्फ ये 4 टिप्स रखें याद

Android Phones से भी आएगी प्रोफेशनल कैमरे जैसी फोटो, सिर्फ ये 4 टिप्स रखें याद

Android Phones Photography Tips: पिछले कुछ सालों में फोन का कैमरा बहुत पावरफुल हो गया है. इसमें DSLR जैसी कैपेबिलिटीज मिलने लगी हैं. कुछ टिप्स को यूज कर इससे प्रोफेशनल कैमरा जैसी फोटो ली जा सकती है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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  • धुंधली फोटो से बचने हेतु लेंस को साफ रखें।

Android Phones Photography Tips: बीते कुछ सालों में स्मार्टफोन कैमरा टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है. अब मोबाइल फोन में ऐसे कैमरा आने लगे हैं, जो एकदम DSLR कैमरा जैसी फोटो कैप्चर कर सकते हैं. फोटोग्राफी में टेक्नोलॉजी के साथ सही टिप्स को ध्यान रखना जरूरी होता है. आज हम आपको कुछ ऐसी ही टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फोन से भी एकदम शानदार दिखने वाली फोटो ले पाएंगे. 

HDR मोड का करें इस्तेमाल

मॉडर्न स्मार्टफोन कैमरा में HDR (हाई डायनामिक रेंज) मोड मिलता है. यह फोटो की डिटेल्स को बढ़ा देता है. इस मोड को इनेबल करना एकदम आसान है और फोटो में डेप्थ और वाइब्रेंसी को एड करता है. इसे इनेबल करने के लिए फोन का कैमरा ओपन करें और सेटिंग में जाकर Auto HDR को ऑन कर दें. यह ध्यान रखें कि HDR हर सब्जेक्ट और सेटिंग पर काम नहीं करता और कई फोटोज में यह सब्जेक्ट की शैडो को भी गायब कर सकता है.

ग्रिडलाइन से आसान होगी फोटोग्राफी

अगर आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से पूछेंगे तो वो फोटोग्राफी के लिए कंपोजिशन और फ्रेमिंग को सबसे जरूरी बताएगा. अगर आप फ्रेमिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो लाइटिंग समेत सारी चीजें सही होने पर भी फोटो एकदम फ्लैट नजर आ सकती है. फ्रेमिंग को आसान करने के लिए स्मार्टफोन में ग्रिडलाइन का ऑप्शन मिलता है. ग्रिडलाइन के हिसाब से फोटो लेने पर सब्जेक्ट एकदम उभर कर सामने आता है, जिससे फोटो एकदम प्रोफेशनल कैमरा से ली गई लगती है.

डिजिटल जूम के इस्तेमाल से बचें

आजकल फोन के साथ जूम किट भी आने लगी है, जिसकी मदद से आप दूर की चीजों को भी कैप्चर कर पाएंगे. कई कंपनियां अपने कैमरा की जूम कैपेबिलिटी को बड़े फीचर के तौर पर भी प्रमोट कर रही है, लेकिन अच्छी फोटोग्राफी के लिए डिजिटल जूम से बचना चाहिए. इससे बेशक दूर की चीजें कैप्चर की जा सकती हैं, लेकिन रेजॉल्यूशन गड़बड़ हो जाता है. यानी कैप्चर करने के बाद फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है.

लेंस साफ रखना है जरूरी

यह एक बेसिक टिप है, लेकिन कई बार लोग लेंस साफ करना भूल जाते हैं, जिससे परफेक्ट मोमेंट ब्लर हो जाता है. दरअसल, पूरे दिन हाथ में रहने के कारण कैमरा लेंस पर फिंगरप्रिंट, पसीना और धूल आदि जमा हो सकती है. अगर इसे साफ न किया जाए तो फोटो धुंधली आती है. इसलिए फोटो लेने से पहले कैमरा लेंस को सॉफ्ट कपड़े से साफ कर लें.

ये भी पढ़ें- AC के साथ स्टेबलाइजर यूज करें या नहीं? इन बातों को जानकर लें फैसला

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 01 Jun 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Mobile Camera Photography Tips TECH NEWS
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