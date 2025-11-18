Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Messages अपने RCS ग्रुप चैट अनुभव को और बेहतर बनाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है जिसमें यूजर्स ग्रुप चैट में किसी सदस्य को सीधे मेंशन (@) कर सकेंगे. इससे जिस व्यक्ति को टैग किया जाएगा, उसे खास नोटिफिकेशन मिलेगा even अगर उसने ग्रुप को म्यूट ही क्यों न कर रखा हो. 9to5Google ने बताया है कि यह फीचर कुछ यूजर्स के लिए दिखना शुरू हो गया है, और Reddit पर भी इसके स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं.

कहां से शुरू हुआ फीचर का सुराग?

इस फीचर के संकेत पहली बार अप्रैल में मिले थे जब खबर आई कि Google अपने RCS ग्रुप चैट में मेंशन फीचर जोड़ने पर काम कर रहा है. अब कई यूजर्स ने Google Messages के बीटा वर्जन 20251103_00_RC00 में इस फीचर को एक्टिव देखा है. हालांकि अभी यह केवल सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिससे साफ है कि कंपनी इसे पब्लिक टेस्टिंग के चरण में ला चुकी है.

कैसे काम करता है यह नया मेंशन फीचर?

जैसे ही यह फीचर आपके फोन पर उपलब्ध होता है यह अपने आप एक्टिव हो जाता है. किसी भी ग्रुप चैट में @ टाइप करते ही आपके सामने उस चैट में मौजूद सभी सदस्यों की एक लिस्ट खुल जाती है. सिर्फ नाम पर टैप करते ही वह @नाम आपके मेसेज में जुड़ जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि यहां दिखने वाला नाम Google अकाउंट से नहीं बल्कि आपने अपने फोन में उस कॉन्टैक्ट को जिस नाम से सेव किया है उसी से आता है. यानी अगर आपने किसी को निकनेम से सेव किया है तो मेंशन करते समय वही निकनेम सामने आएगा. भेजने से पहले यूजर चाहे तो नाम को एडिट भी कर सकता है.

जैसे ही मेसेज भेजा जाता है जिस व्यक्ति को टैग किया गया है उसे खास नोटिफिकेशन मिलेगा even अगर ग्रुप म्यूट हो. इससे ग्रुप चैट में जरूरी मेसेज किसी खास सदस्य तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा.

कब आएगा सबके लिए?

फिलहाल Google की तरफ से इस फीचर की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. रोलआउट धीरे-धीरे चल रहा है इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह फीचर व्यापक रूप से सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा.

