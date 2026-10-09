Google Maps में Offline रास्ता कैसे सेव करें? बिना Internet भी मिलेगी मदद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google Maps की Offline सुविधा इंटरनेट के बिना मदद करती है।

प्रोफाइल आइकन से अपनी पसंद का क्षेत्र मैप डाउनलोड करें।

लाइव ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बैटरी बचाने के लिए बताए गए टिप्स अपनाएं।

जब भी हम किसी नए शहर में घूमने जाते हैं या फिर किसी अनजान रास्ते पर सफर कर रहे होते हैं. तो Google Maps ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां Mobile का Network बिल्कुल गायब हो जाता है. तो कई बार Phone Internet का Data Pack खत्म हो जाता है.

ऐसे में लोगों के मन में रास्ते से भटक जाने का डर बैठ जाता है उन्हें समझ नहीं आता कि आगे कहां जाएं. इस परेशानी से बचने के लिए Google Maps में एक Offline Feature दिया गया है. जिसकी मदद से आप बिना Internet के भी आसानी से Navigate कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं आप कैसे किसी भी Area का Map अपने फोन में Offline सेव कर सकते हैं. जिससे सफर के दौरान आपको कभी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े.

इस तरह डाउनलोड करें Offline Map

अगर आप ऐसे रूट पर जाने वाले हैं जहां नेटवर्क की कमी होगी तो पहले ही अपने Phone में उस जगह का Offline Map डाॅउनलोड करना सही रहेगा. इसके लिए सबसे पहले अपने Phone में Google Maps App को ओपन करें और ऊपर दिए गए अपने प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको स्क्रीन पर Offline Maps का एक ऑप्शन दिखाई देगा उस पर टैप करें. अब आपके सामने Select Your Own Map का ऑप्शन आएगा.

जिस पर क्लिक करके आप जिस भी शहर या इलाके का रूट और रास्ता करना चाहते हैं. उसकी बाउंड्री को अपनी उंगलियों से छोटा या बड़ा करके सेट कर लें. Area सेट करने के बाद नीचे दिए गए Download बटन पर क्लिक कर दें. यह मैप आपके फोन की स्टोरेज में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा. अब जब भी आप इंटरनेट के दायरे से बाहर होंगे यह मैप चुपचाप बिना किसी रुकावट के आपकी मदद करेगा और आपको सही रास्ता दिखाता रहेगा.





Offline मैप चलाने में किन बातों का रखें ध्यान?

जब आप Google Maps को Offline Mode में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात यह है कि जब आपका फोन Internet से Connect नहीं होता तब Maps आपको Live Traffic की जानकारी या रूट बदलने के Updates नहीं दे पाता है. इसके अलावा, Offline Mode में आपको कार या बाइक से चलने के रास्ते तो मिल जाते हैं. लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल चलने के शॉर्टकट या साइकिल वाले रूट ठीक से काम नहीं करते हैं.

इसलिए ऐसे रूट पर जाने से पहले ही अपने घर पर Wi-Fi की मदद से उस पूरे इलाके का Map अच्छी तरह Download करके रख लें. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ये Offline Maps फोन की मेमोरी में काफी जगह घेरते हैं. इसलिए जो मैप आपके काम के न रहें, उन्हें समय-समय पर Delete करके Phone की Storage को भी खाली करते रहें जिससे फोन हैंग न हो.





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बिना Network सफर पर काम आने वाले Tips

सफर के दौरान जब Internet नहीं होता तो फोन का GPS Signal ढूंढने में बैटरी बहुत तेजी से खर्च होने लगती है. इसलिए सफर के दौरान फोन की Brightness को थोड़ा कम रखें और जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन सभी Background Apps को बंद कर दें. इसके अलावा Google Maps की सेटिंग्स में जाकर आप Voice Navigation को चालू रख सकते हैं.

जिससे स्क्रीन बार-बार ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ आवाज सुनकर आसानी से गाड़ी चला सकेंगे. अगर आप लंबी Road Trip ट्रिप पर जा रहे हैं तो फोन का चार्जर और अपने साथ एक Portable Power Bank जरूर रखें जिससे बैटरी डाउन होने का कोई खतरा न रहे.

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