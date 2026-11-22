एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच है, जिसका सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी में से कोई भी एक चला तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की खैर नहीं, हालांकि पिछले मैच में दोनों बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे. पिछली बार जब वैभव इस टीम के खिलाफ खेले थे तब भी सस्ते में आउट हो गए थे, फिर सैम अयूब ने उन्हें बेबी सेलिब्रेशन कर चिढ़ाया था. आज उसका बदला लेने का अच्छा मौका है. ये सेमीफाइनल के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मैच है. जानें अंक तालिका में कौन सी टीम कहां पर है.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने पहले मैच में जीत दर्ज की. इंडिया-ए की जीत बड़ी थी, इसलिए नेट रन रेट के आधार पर टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर है. पॉइंट्स टेबल का हाल जानने से पहले फॉर्मेट का जानना जरुरी है. इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें खेल रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 ग्रुप्स में बांटा गया है.

ग्रुप ए में बांग्लादेश-ए, श्रीलंका-ए, हांगकांग और अफगानिस्तान-ए है. इंडिया-ए, पाकिस्तान-ए के साथ ग्रुप बी में नेपाल और यूएई है. दोनों ग्रुप्स की अंक तालिका में टॉप-2 सेमीफाइनल में जाएगी और अन्य 2-2 टीमें बाहर हो जाएंगी.

बांग्लादेश और श्रीलंका का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म

ग्रुप ए से बांग्लादेश और श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. दोनों ने अपने शुरूआती दोनों मैच जीत लिए हैं, अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी. हांगकांग और अफगानिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई हैं.

ग्रुप-बी का हाल

आज होने वाला इंडिया-ए बनाम पाकिस्तान-ए मैच सेमीफाइनल के लिहाज से महत्वपूर्ण है. दोनों ने अपने पहले मैच जीते हैं. दोनों के 2-2 अंक हैं. भारत का नेट रन रेट बेहतर है, इसलिए पहले स्थान पर है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर. यूएई और नेपाल क्रमश तीसरे और चौथे नंबर पर है.

भारत या पाकिस्तान, आज जो टीम जीतेगी उसका सेमीफाइनल टिकट पक्का हो जाएगा. हालांकि हारने वाली टीम की उम्मीदें बनी रहेगी, क्योंकि यूएई और नेपाल मजबूत टीम नहीं है.

कितने बजे है भारत-पाकिस्तान मैच?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-ए बनाम पाकिस्तान-ए मैच दोहा में भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू है, टॉस 3 बजे है.

लाइव कहां देखें भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच?

भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.