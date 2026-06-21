Google Maps पर दिखने वाला Leaf Icon क्या बताता है? जानिए कैसे बचा सकता है आपका पेट्रोल और पैसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल मैप्स का हरा पत्ता इको-फ्रेंडली मार्ग दर्शाता है।

यह मार्ग कम ईंधन उपयोग कर पर्यावरण को बचाता है।

तेज़ मार्ग के समान समय पर यह ईंधन बचत को प्राथमिकता देता है।

सेटिंग्स में जाकर इस सुविधा को सक्रिय/निष्क्रिय किया जा सकता है।

Google Maps Leaf Icon: आज के समय में रास्ता खोजने और ट्रैफिक की जानकारी पाने के लिए Google Maps सबसे फेमश नेविगेशन ऐप्स में से एक है. हालांकि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल केवल लोकेशन सर्च करने या दिशा-निर्देश पाने के लिए करते हैं लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इन्हीं में से एक खास फीचर है Eco-Friendly Route जिसे पहचानने के लिए Google Maps पर एक हरे पत्ते (Leaf Symbol) का निशान दिखाई देता है.

अगर आपने कभी रास्ता चुनते समय समय और दूरी के साथ यह हरा पत्ता देखा है तो इसका मतलब है कि Google Maps आपको ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो पर्यावरण के लिए बेहतर होने के साथ-साथ ईंधन की खपत भी कम कर सकता है.

Green Icon का क्या मतलब है?

Google Maps पर दिखाई देने वाला ये ग्रीन icon इस बात का संकेत है कि आप एक ऐसे रूट पर यात्रा कर रहे हैं जिहां आपकी गाड़ी कम ईंधन खर्च करेगी. यह रूट केवल दूरी के आधार पर तय नहीं किया जाता बल्कि कई और भी जरूरी चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है जैसे:

सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति

चढ़ाई और ढलान वाले रास्तों की संख्या

वाहन की लगातार एक जैसी गति बनाए रखने की संभावना

बार-बार रुकने और चलने की स्थित

इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर Google Maps ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश करता है जिसमें आपकी गाड़ी कम ईंधन खर्च करे.

क्या Eco-Friendly Route हमेशा सबसे तेज होता है?

जरूरी नहीं कि यह मार्ग हर बार सबसे तेज हो. हालांकि Google Maps इस फीचर को तभी प्राथमिकता देता है जब पर्यावरण-अनुकूल रूट और सबसे तेज रूट के बीच समय का अंतर बहुत कम हो. इसका मतलब है कि अगर किसी दूसरे मार्ग से केवल कुछ मिनटों का ही फर्क पड़ता है और उसमें ईंधन की बचत ज्यादा हो सकती है तो Google Maps उसी रूट को हरे पत्ते के साथ दिखा सकता है. इस तरह यूजर्स को यात्रा में ज्यादा समय गंवाए बिना ईंधन बचाने का मौका मिलता है.

Eco-Friendly Route को कैसे ऑन करें?

Google Maps में यह सुविधा आमतौर पर डिफॉल्ट रूप से एक्टिव रहती है. फिर भी अगर आप इसे अपनी जरूरत के अनुसार ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

Android और iPhone में सेटिंग बदलने का तरीका

Google Maps ऐप खोलें.

अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.

Settings में जाएं.

Navigation Settings चुनें.

Route Options पर टैप करें.

यहां आपको Prefer Fuel-Efficient Routes या Eco-Friendly Routes का ऑप्शन मिलेगा.

अपनी जरूरत के अनुसार इसे ऑन या ऑफ कर दें.

नेविगेशन के दौरान भी बदल सकते हैं सेटिंग

अगर आप पहले से किसी रूट पर यात्रा कर रहे हैं तब भी इस फीचर को कंट्रोल किया जा सकता है. स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स पर टैप करें. Prefer Fuel-Efficient Routes ऑप्शन चुनें. इसे ऑन या ऑफ करें. इससे आपको सफर के दौरान ही अलग-अलग रूट ऑप्शन देखने का मौका मिलेगा.

कैसे लोगों के लिए फायदेमंद है ये फीचर

Eco-Friendly Route सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपकी जेब के लिए भी फायदेमंद है. कम ईंधन खर्च होने से सफर की लागत घट सकती है और साथ ही कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है. अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं तो Google Maps का यह छोटा-सा ग्रीन आईकन समय के साथ अच्छी-खासी ईंधन बचत में मदद कर सकता है.

यह भी पढ़ें:

आपका Smart TV, Camera और Fridge इंटरनेट पर हैं? कहीं कोई आपको चुपके से देख तो नहीं रहा?