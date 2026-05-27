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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Data Tracking: Location से Voice तक… जानें Google आपके बारे में क्या-क्या जानता है?

Google Data Tracking: Location से Voice तक… जानें Google आपके बारे में क्या-क्या जानता है?

Google Data Tracking: क्या आपका फोन आपकी बातें सुनता है? जानिए Google और स्मार्टफोन कैसे आपकी Location, Voice और Online Activity को ट्रैक करते हैं और अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के आसान तरीके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 27 May 2026 11:19 AM (IST)
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Google Data Tracking: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, जो Google या AI टूल्स का इस्तेमाल न करता हो. कोई पढ़ाई के लिए इसका सहारा लेता है, कोई ऑफिस के काम के लिए, तो कोई फोटो एडिटिंग, वीडियो बनाने या जानकारी खोजने के लिए. सुबह अलार्म लगाने से लेकर रात को वीडियो देखने तक, हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंटरनेट और स्मार्टफोन के आसपास घूमता है. लेकिन इसी बीच अक्सर एक सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या Google हमारी बातें सुनता है? क्या वह हमारी लोकेशन, आवाज और रोजमर्रा की आदतों पर नजर रखता है? कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं और थोड़ी देर बाद उसी से जुड़े विज्ञापन फोन पर दिखने लगते हैं. ऐसे में लोगों का शक और बढ़ जाता है.

Location से लेकर Search तक, सब कुछ होता है सेव?

अगर आपने अपने फोन में Google की Location Service ऑन कर रखी है, तो Google आपकी लोकेशन हिस्ट्री सेव कर सकता है. यानी आप कहां गए, कितनी देर रुके और किस रास्ते से पहुंचे, इसकी जानकारी रिकॉर्ड हो सकती है. इसके अलावा Google यह भी देखता है कि आप इंटरनेट पर क्या सर्च करते हैं, कौन-सी वीडियो देखते हैं और किन ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि आपको आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो, खबरें और विज्ञापन दिखाई देते हैं. हालांकि कंपनी का कहना है कि ऐसा यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए किया जाता है, लेकिन कई लोगों को यह अपनी प्राइवेसी में दखल जैसा लगता है.

यह भी पढ़ेंः क्या अब नहीं रहा AI से नौकरी जाने का खतरा? टेक लीडर्स ने अपने ही अनुमानों को बताया गलत

क्या Google हमारी आवाज भी रिकॉर्ड करता है?

कई स्मार्टफोन में “Hey Google” या Voice Assistant जैसे फीचर होते हैं. जब ये फीचर ऑन रहते हैं, तब आपकी कुछ Voice Commands रिकॉर्ड हो सकती हैं. Google इन रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करता है, ताकि वह आपकी भाषा और बोलने का तरीका आसानी से समझ सके. हालांकि कंपनी का कहना है कि बिना परमिशन के वह आपकी निजी बातें रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन फिर भी यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत है. अगर कोई नहीं चाहता कि उसकी Voice Activity सेव हो, तो वह अपने Google Account की सेटिंग में जाकर इसे बंद भी कर सकता है. इसके साथ ही समय-समय पर अपनी Activity और Permissions चेक करना भी जरूरी माना जाता है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित रहना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी बहुत फर्क ला सकती है. सबसे पहले फोन में सिर्फ जरूरी Permissions ही ऑन रखें. जिन ऐप्स को Location, Camera या Microphone की जरूरत नहीं है, उनकी Access बंद कर दें. Google Account की Privacy Settings समय-समय पर जरूर चेक करें और Two-Factor Authentication जैसे सुरक्षा फीचर का इस्तेमाल करें. इसके अलावा किसी भी अनजान लिंक या फर्जी ऐप पर भरोसा न करें. सच यह है कि आज के दौर में Google और AI टूल्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. ये हमारे काम को आसान बनाते हैं, लेकिन साथ ही अपनी प्राइवेसी की जिम्मेदारी भी हमें खुद ही समझदारी से निभानी होगी.

यह भी पढ़ेंः 128GB या 256GB, फोन में कितनी स्टोरेज की जरूरत? ऐसे लगाएं पता

Published at : 27 May 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Personal Data Safety Smartphone Microphone Google Data Tracking Microphone Access
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