फोल्डेबल आईफोन के लिए ऐप्पल ने पूरी कर ली यह तैयारी, लेकिन इस कारण अटक गया काम, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है. कंपनी ने इसके क्रीज-फ्री फोल्डेबल पैनल का डिजाइन फाइनल कर लिया है. दूसरी तरफ कंपनी की सप्लायर फॉक्सकॉन ने भी एक असेंबली लाइन सेटअप कर ली है. कुछ समय पहले खबर आई थी कि क्रीज-फ्री डिस्प्ले न मिलने के कारण ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग में देरी हो सकती है, लेकिन अब यह चुनौती समाप्त हो गई है.

सैमसंग से डिस्प्ले लेगी ऐप्पल

फोल्डेबल आईफोन में सैमसंग का डिस्प्ले यूज किया जाएगा. सैमसंग इस आईफोन के लिए ऐप्पल को 7.74 इंच की मेन और 5.49 इंच की कवर डिस्प्ले के लिए पैनल मुहैया करवाएगी. सप्लायर्स की तरफ से भी ऐप्पल के लिए अच्छी खबर है और फॉक्सकॉन ने फोल्डेबल आईफोन बनाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट को फाइनल कर लिया है. इसके बावजूद ऐसे संकेत हैं, जो बता रहे हैं कि फोल्डेबल आईफोन के लिए रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हुआ है.

अब कहां अटका पेंच?

किताब की तरह फोल्ड होने वाले इस आईफोन में ऐप्पल लिक्विड मेटल हिंज देना चाहती है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता. अभी तक इसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन ऐप्पल ने मास प्रोडक्शन के लिए इसे मंजूरी नहीं दी है. इसी तरह बैटरी को लेकर भी चिंता बनी हुई है. ऐप्पल इस फोल्डेबल आईफोन के प्रोटोटाइप की 5,400mAh और 5,800mAh की बैटरी के साथ टेस्टिंग की थी, लेकिन अभी तक बैटरी के लिए सप्लायर फाइनल नहीं हुआ है.

फोल्डेबल आईफोन के बारे में अभी तक यह जानकारी आई सामने

फोल्डेबल आईफोन का लुक एक साथ रखे दो आईफोन एयर जैसा होगा और यह अल्ट्रा-थिन टाइटैनियम चेसिस के साथ आएगा. फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9-9.5mm, जबकि अनफोल्ड होने पर 4.5-4.8mm हो सकती है. इसमें 12 GB रैम मिलेगी, जिसे 256 GB, 512 GB और 1TB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जा सकता है. इसमें कुल चार कैमरे होंगे. इनमें से रियर में दो, इनर और कवर स्क्रीन पर एक-एक कैमरा होगा. रियर कैमरा सेटअप में 48MP +48MP लेंस दिए जा सकते हैं. यह फोन केवल ई-सिम को सपोर्ट करेगा और इसमें फिजिकल सिम के लिए स्लॉट नहीं होगा.

ये भी पढ़ें-

TECH EXPLAINED: Dark AI क्या है और यह क्यों खतरनाक? जानिये इससे बचाव के तरीके