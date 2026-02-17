गूगल ने चुपके से एंड्रॉयड में जोड़ दिए ये चार दमदार फीचर्स, ज्यादातर लोगों को नहीं है जानकारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगूगल ने चुपके से एंड्रॉयड में जोड़ दिए ये चार दमदार फीचर्स, ज्यादातर लोगों को नहीं है जानकारी

फीचर्स के मामले में एंड्रॉयड का कोई जवाब नहीं है. अब हालिया अपडेट्स में गूगल ने कई फीचर्स को रिफाइन करते हुए इनमें नए ऑप्शन जोड़े हैं, जिससे ये और भी यूजफुल हो गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 11:37 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल ने एंड्रॉयड में चार नए फीचर्स को चुपचाप एड कर दिया है. ये कोई बड़े विजुअल चेंजेज के साथ नहीं आए हैं, जिसके चलते अधिकतर लोगों को इनकी जानकारी नहीं है और वो इन्हें मिस कर रहे हैं. ये फीचर्स बड़े काम के हैं और यूजर्स को नए फंक्शन देने के साथ-साथ उनका समय भी बचा रहे हैं. आइए जानते हैं कि ऐप्पल ने एंड्रॉयड में किन-किन नए फीचर्स को एड किया है.

सर्किल टू सर्च हो गया बेहतर

सर्किल टू सर्च काफी समय से अवेलेबल था. यह फीचर स्क्रीन पर मौजूद चीजों को देख लेता है. हालिया अपडेट में गूगल ने इसे और भी कैपेबल बना दिया है. अब यह ट्रांसलेशन, क्विक आंसर और विजुअल सर्च आदि को भी हैंडल कर लेता है. गूगल ने इसके ओवरले को भी अधिक इंटरैक्टिव बना दिया है. यह वॉइस इनपुट और आपके आसपास चल रहे म्यूजिक को भी सुन सकता है.

नए सेफ्टी टूल्स

गूगल ने एंड्रॉयड के बिल्ट-इन सेफ्टी टूल्स को भी एक्सपैंड किया है. इससे फोन की चोरी और अनवांटेड ट्रैकिंग रोकना आसान हो जाएगा. हालिया अपडेट में गूगल ने थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर को एड किया है, जो सस्पिशियस मूवमेंट होते ही आपके फोन को लॉक कर देता है. इसमें ऑफलाइन लॉक और रिमोट लॉक का भी ऑप्शन मिलता है.

स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई क्लीन

एंड्रॉयड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर सालों से है, लेकिन अब इसे और भी आसान बना दिया गया है. अब आप पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की बजाय अपनी जरूरत के हिस्से को रिकॉर्ड कर सकते हैं. साथ ही रिकॉर्डिंग के कंट्रोल को भी नया लुक दिया गया है.

अनयूज्ड ऐप्स हो जाती हैं रिमूव

हर यूजर के फोन में ऐसी ऐप्स होती हैं, जिन्हें महीनों तक यूज नहीं किया जाता. अगर इनकी संख्या ज्यादा हो जाए तो स्टोरेज जल्दी भर जाती है. इस परेशानी से निपटने के लिए एंड्रॉयड अनयूज्ड ऐप को आर्काइव कर देता है. इससे आपका डेटा और प्रोग्रेस भी स्टोर रहती है और ऐप ज्यादा स्टोरेज भी नहीं लेती. 

Published at : 17 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Android Google TECH NEWS
Embed widget