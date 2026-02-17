कब लॉन्च होगी ऐप्पल की सबसे सस्ती मैकबुक? डेट आ गई सामने, कई और प्रोडक्ट्स से भी उठेगा पर्दा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल की अब तक की सबसे सस्ती मैकबुक का इंतजार अगले महीने खत्म हो सकता है. कंपनी ने 4 मार्च को एक इवेंट का ऐलान किया है. न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई में ऑर्गेनाइज होने वाले इस इवेंट को 'स्पेशल ऐप्पल एक्सपीरियंस' नाम दिया गया है. ऐप्पल की तरफ से अभी तक यह नहीं बताया गया है कि इस इवेंट में क्या लॉन्च होने वाला है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें विंडोज लैपटॉप को टक्कर देने के लिए लाई जा रही सस्ती मैकबुक और M5 Pro और M5 Max MacBook Pro को लॉन्च किया जा सकता है.

कई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने को तैयार है ऐप्पल

ऐप्पल के पास अगले कुछ हफ्तों और महीनों में लॉन्च करने के लिए कई प्रोडक्ट्स तैयार हैं, लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनमें से कितने 4 मार्च को लॉन्च किए जाएंगे. चीनी सोशल मीडिया पर आई लीक्स की मानें तो मार्च में ऐप्पल M5 Pro और M5 Max चिपसेट वाले MacBook Pro को लॉन्च कर सकती है. ऐप्पल स्टोर्स पर इसके करंट जनरेशन मॉडल की सप्लाई बंद हो चुकी है, जिससे यह कयास और मजबूत होता है.

विंडोज को टक्कर देने के लिए आएगी सस्ती मैकबुक

4 मार्च को सस्ती मैकबुक के लॉन्च होने के भी पूरे आसार हैं. यह ऐप्पल का अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप होगा और कंपनी इसके जरिए विंडोज लैपटॉप को टक्कर देना चाहती है. नई मैकबुक में 12.9 इंच का डिस्प्ले और आईफोन 16 में मिलने वाले A18 चिपसेट दिया जाएगा. कीमत कम रखने के लिए कंपनी इसमें आईफोन वाला चिपसेट यूज कर रही है. सस्ती होने के बावजूद इसमें शानदार परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है और कंपनी इसकी थर्मल एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ पर खास फोकस करेगी. इसे पिंक, येलो और ब्लू जैसे ब्राइट कलर में लॉन्च किया जाएगा. भारत में इसकी कीमत 60,000-70,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.

