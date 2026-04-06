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Microsoft Copilot AI: टेक दिग्गज Microsoft ने अपने AI टूल Copilot को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने अब साफ तौर पर कहा है कि Copilot का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाना चाहिए और इसे इस्तेमाल करते समय यूजर्स को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी. यानी अगर AI कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी.

Copilot आखिर है क्या और क्यों खास है?

Copilot को खासतौर पर काम को आसान और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह Microsoft 365 के ऐप्स जैसे Excel और PowerPoint में इस्तेमाल होता है और यूजर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है. कंपनी ने इसे पहले एंटरप्राइज यूजर्स के लिए ज्यादा प्रमोट किया था लेकिन अब इसे आम यूजर्स तक भी पहुंचाया गया है. हाल ही में सामने आया कि Microsoft के पास Copilot नाम से जुड़े 70 से ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद हैं.

बदलाव की वजह क्या है?

इस नए नियम के पीछे सबसे बड़ी वजह AI की सीमाएं मानी जा रही हैं. Copilot जैसे टूल Large Language Models पर आधारित होते हैं जो कई बार गलत या काल्पनिक जानकारी भी दे सकते हैं. इस समस्या को हैलुसिनेशन कहा जाता है. AI मॉडल जैसे GPT या Claude भी कभी-कभी गलतियां कर सकते हैं. हालांकि समय के साथ इसमें सुधार हुआ है लेकिन यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. ऐसे में Microsoft ने अपनी जिम्मेदारी सीमित करने के लिए यह बदलाव किया है.

क्या अब काम के लिए Copilot इस्तेमाल नहीं कर सकते?

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि Copilot अब काम के लिए बेकार हो गया है. Microsoft अब भी चाहता है कि लोग इसे अपने काम में इस्तेमाल करें लेकिन एक टूल के तौर पर न की एक फाइनल निर्णय लेने वाले सिस्टम के रूप में. कंपनी की सलाह है कि Copilot से मिली जानकारी को सीधे मानने के बजाय उसे एक बार जरूर जांच लें खासकर जब मामला किसी जरूरी काम या निर्णय से जुड़ा हो.

कानूनी जोखिम से बचाव की रणनीति

नई शर्तों के जरिए Microsoft खुद को संभावित कानूनी मामलों से बचाना चाहता है. अगर AI गलत जानकारी देता है और उससे किसी को नुकसान होता है तो कंपनी पर सीधा आरोप न आए इसी सोच के साथ ये बदलाव किया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि इन बदलावों के बावजूद Microsoft Copilot को लगातार आगे बढ़ा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने हाल के महीनों में इसकी बिक्री को लेकर बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं. हालांकि, आंकड़ों के मुताबिक 2025 के अंत तक केवल लगभग 3% यूजर्स ही Copilot के लिए भुगतान कर रहे थे. इसके बावजूद कंपनी नए AI टूल्स जैसे Copilot Cowork पर काम कर रही है जो AI के जरिए काम को और आसान बनाने पर फोकस करता है.

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