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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या AI खत्म कर सकती है अकेलापन? रिसर्च में सामने आई बात चौंका देगी

क्या AI खत्म कर सकती है अकेलापन? रिसर्च में सामने आई बात चौंका देगी

Can AI fix loneliness: क्या एआई अकेलेपन की भावना को दूर कर सकती है? जानकारों का कहना है कि कुछ मामलों में यह फायदेमंद है, लेकिन एक सीमा के बाद इसके खतरे भी हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 11:37 AM (IST)
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Can AI Fix Loneliness: आज की दुनिया में अकेलापन एक बड़ी समस्या बन गया है. लोगों से घिरे रहने के बावजूद अकेला महसूस करते हैं. अब एआई चैटबॉट आ जाने के बाद लोग अकेलेपन को दूर करने के लिए इनकी मदद लेने लगे हैं. इसी बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एआई से अकेलापन दूर किया जा सकता है? रिसर्च में इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला है. रिसर्च के मुताबिक, कुछ हद तक एआई इस मामले में मदद कर सकती है, लेकिन एक सीमा के बाद इसके खतरे भी शुरू हो जाते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या अकेलापन दूर करने में मदद करती है एआई?

कई रिसर्च में पता चला है कि कुछ हद तक एआई अकेलापन दूर करने में मदद कर सकती है. रिसर्च के अनुसार, एआई कंपेनियन से बात करने से अकेलेपन की भावना दूर होती है. इससे कई बार कुछ देर तक वैसा ही असर होता है, जैसा किसी इंसान से बात करने के बाद होता है. इसके पीछे कई कारण हैं. एआई टूल्स हमेशा अवेलेबल होते हैं और सवालों के आधार पर यूजर को जज नहीं करते. साथ ही उन्हें सुनने के लिए डिजाइन किया गया है. ऐसे में अगर कोई एकांत में रह रहा है तो एआई टूल्स की ऐसी मौजूदगी उसके लिए काम कर सकती है. कई लोगों का कहना है कि एआई से बात करते हुए वो खुल कर अपनी बात रख सकते हैं.

एक हद के बाद एआई के भी खतरे

कई लोगों के साथ यह दिक्कत होती है कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता. एआई में उन्हें सहारा नजर आता है और उन्हें लगने लगता है कि कोई है जो उनकी बात सुन सकता है. हालांकि, एक सीमा के बाद इसके खतरे भी हैं. एआई टूल्स अकेलेपन की भावना को कम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन टूल्स पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है. इससे लोगों के एक-दूसरे से कनेक्ट करने का तरीका बदल सकता है. इससे सोशल स्किल कमजोर हो जाएगी और समय के साथ टेक्नलॉजी पर निर्भरता बढ़ती जाएगी. 

चिंता और भी है

इन सारी लिमिटेशन के बाद भी एआई टूल्स के यूज को लेकर एक और चिंता है. अगर इंसानी बातचीत की जगह एआई ले लेती है तो यह कई यूजर्स के लिए यह फायदे से ज्यादा नुकसान भी कर सकती है.

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Published at : 06 Apr 2026 11:37 AM (IST)
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