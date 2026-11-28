Google Chrome Theme Change: आज के दौर में ऑफिस का काम हो या पढ़ा ज्यादातर लोगों का आधा दिन Google Chrome पर ही गुजरता है. जब रोज-रोज काम करते हैं तो कई बार कुछ चीजें बदलने का मन तो करता ही है. रोजाना कंप्यूटर में क्रोम ही एक ही सफेद स्क्रीन और इंटरफेस देखकर कई बार दिमाग थोड़ा थक सा जाता है. लेकिन आपको बताते दें कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र को एकदम नया और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं.

गूगल क्रोम में बैकग्राउंड थीम और वॉलपेपर बदलने की प्रोसेस काफी आसान है. इससे न सिर्फ आपके ब्राउज़र की वाइब बदलती है बल्कि काम करने में भी एक फ्रेशनेस महसूस होती है. आप अपनी पसंद के हिसाब से डार्क थीम, नेचर वॉलपेपर या फिर अपनी खुद की कोई फोटो भी होमपेज पर सेट कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

होमपेज के कस्टमाइज फीचर से ऐसे बदलें लुक

क्रोम का बैकग्राउंड बदलने का सबसे आसान और तेज तरीका इसके होमपेज पर ही होता है. इसके लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन करें और एक नया टैब खोलें. अब स्क्रीन के सबसे नीचे दाईं ओर यानी बॉटम राइट कॉर्नर में देखें. यहां आपको एक छोटा सा पेंसिल का आइकन दिखेगा, जिस पर Customize Chrome लिखा होता है. इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के साइड में एक नया पैनल खुल जाएगा.

यहां आपको Change theme का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद गूगल की तरफ से दिए गए कई शानदार कलेक्शन दिखेंगे. इनमें नेचर, लैंडस्केप, आर्ट और सॉलिड कलर्स जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं. आपको जो भी थीम पसंद आए उस पर क्लिक करें और तुरंत आपके क्रोम का बैकग्राउंड बदल जाएगा. आप चाहें तो Refresh daily को ऑन करके रोज नया वॉलपेपर भी हासिल कर सकते हैं.





अपनी पसंदीदा फोटो को बनाएं क्रोम का वॉलपेपर

अगर आपको गूगल के डिफॉल्ट वॉलपेपर पसंद नहीं आ रहे हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. क्रोम आपको अपनी गैलरी से कोई भी पर्सनल फोटो बैकग्राउंड में लगा सकते है. इसके लिए फिर से नए टैब पर जाकर नीचे दाईं तरफ मौजूद Customize Chrome वाले पेंसिल आइकन पर क्लिक करें. इसके बाद Change theme में जाएं जहां आपको सबसे ऊपर Upload an image का ऑप्शन दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर की फाइल या गैलरी खुल जाएगी. अब अपनी पसंद की कोई भी हाई-क्वालिटी फोटो, फैमिली पिक्चर या कोई कूल ग्राफिक चुनें और Open पर क्लिक कर दें. तुरंत ही आपकी चुनी हुई फोटो क्रोम के होमपेज पर सेट हो जाएगी.





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क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड करें प्रोफेशनल थीम्स

अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड फोटो नहीं बल्कि पूरे ब्राउज़र के ऊपर वाले टैब्स और सर्च बार का रंग-रूप भी बदलना चाहते हैं तो Chrome Web Store आपके बड़े काम आ सकता है. इसके लिए ब्राउज़र में क्रोम वेब स्टोर ओपन करें और बाईं तरफ दिए गए मेन्यू में से Themes वाले सेक्शन पर क्लिक करें. यहां आपको दुनिया भर के डिजाइनर्स की बनाई हुई हजारों फ्री और पेड थीम्स मिल जाएंगी.

इनमें डार्क मोड, एनीमे, मिनिमलिस्ट और स्पेस थीम काफी पॉपुलर हैं. आपको जो भी थीम अच्छी लगे, उस पर क्लिक करें और फिर Add to Chrome बटन दबा दें. कुछ ही सेकंड में थीम डाउनलोड होकर अपने आप अप्लाई हो जाएगी. अगर भविष्य में आपको यह थीम पसंद न आए और आप पुराना लुक वापस चाहें तो क्रोम की सेटिंग्स में जाकर Appearance सेक्शन से Reset to default पर क्लिक कर सकते हैं.

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