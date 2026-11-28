Samsung AI Update : स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का यूज बढ़ने के साथ ही यूजर्स की निजी जानकारी की सुरक्षा भी एक जरूरी मुद्दा बनती जा रही है. इसी बीच Samsung अपने Galaxy AI प्लेटफार्म में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी एक नया प्राइवेट क्लाउड सिस्टम पेश कर सकती है, जिसके जरिए Galaxy AI से जुड़ी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा. इसका मकसद यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को बेहतर बनाना है. One UI 9.5 के बीटा वर्जन के कोड में इस नए सिस्टम से जुड़े संकेत मिले हैं. Samsung सिर्फ प्राइवेसी से जुड़े बदलावों पर ही काम नहीं कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Galaxy AI Premium नाम से नया सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश कर सकती है.

One UI 9.5 के कोड में मिला नए सिस्टम का संकेत

Samsung ने इसी महीने Android 17 पर आधारित One UI 9.5 का पहला बीटा वर्जन जारी करना शुरू किया है. इस अपडेट के कोड की जांच में Galaxy AI से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.5 के APK कोड में SPAC नाम का एक नया SDK मिला है. इसे Samsung Private AI Cloud कहा जा सकता है. इससे संकेत मिलता है कि कंपनी Galaxy AI के लिए एक अलग प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम तैयार कर रही है.

कैसे काम करेगा Samsung का SPAC सिस्टम?

रिपोर्ट के अनुसार, SPAC के जरिए Galaxy AI की रिक्वेस्ट को एक डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर पर प्रोसेस किया जा सकता है. यह सिस्टम AI रिक्वेस्ट और सर्वर के बीच एक मीडियम की तरह काम करेगा. इसके साथ Arcane नाम का एक सर्वर-साइड गेटवे भी जुड़ा होगा. इसके अलावा टोकन, यूजर की पहचान और फ्रॉड का पता लगाने के लिए अलग-अलग सर्विस का यूज किया जा सकता है.

बिना पहचान बताए होगी डिवाइस की जांच

रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मार्टफोन को एक बार यूज होने वाले अनजान पास भी मिल सकते हैं. इनकी मदद से सर्वर यह जांच कर पाएंगे कि रिक्वेस्ट भेजने वाला डिवाइस असली Galaxy फोन है या नहीं. इस प्रक्रिया में यूजर की निजी पहचान सामने लाए बिना डिवाइस की पुष्टि की जा सकेगी. कोड में Unattested मोड का भी जिक्र मिला है. इसके जरिए कुछ खास जांच को बायपास किया जा सकता है. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑप्शन Samsung की इंटरनल टेस्टिंग के लिए हो सकता है.

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यूजर्स की पहचान को रखा जाएगा सुरक्षित

इस नए सिस्टम की एक खास बात यह है कि इसमें यूजर की पहचान और उसकी AI रिक्वेस्ट को अलग रखने की व्यवस्था हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिक्वेस्ट पहले किसी थर्ड पार्टी रिले से होकर गुजर सकती है. इससे Samsung यूजर की रिक्वेस्ट को मॉनिटर कर सकेगा, लेकिन उसके असली सोर्स की पहचान करना आसान नहीं होगा. AI रिक्वेस्ट भेजने से पहले Galaxy स्मार्टफोन Samsung के सर्वर की असलियत और सॉफ्टवेयर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है या नहीं, इसकी भी जांच करेगा. इसके अलावा सर्वर सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड एक ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जा सकता है, जिसमें बदलाव को चुपचाप छिपाना संभव नहीं होगा.

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